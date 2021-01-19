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南方网讯 近日，广东信息工程职业学院召开第四届思想政治工作研讨会，进一步落实全国教育大会、全省教育大会和学校思想政治理论课教师座谈会精神，总结学校思想政治工作经验，安排部署思想政治工作，推动新时代思想政治教育的创新发展，努力开创学校思想政治工作新局面。

在总结交流发言环节，校学生处处长吕伟玲代表学生处、团委作2020年学生思想政治工作总结；思政部主任胡振健，信息技术系主任冼以朋，经济管理系副主任、党支部书记杨环，辅导员代表朱翔宇，班主任代表陈丽华分别结合思政课、课程思政、基层党组织建设、师德建设、学生管理与服务等方面作工作经验交流。

该校党委副书记、副校长申永生作题为《围绕立德树人践行为党育人为国育才使命，切实加强和改进学院思想政治工作》的报告。报告总结了学校近年来思政工作取得的阶段性成效，结合立德树人要求和学校实际，对新时代进一步做好思想政治工作进行了部署。

校长何小雄就着力提升学校思想政治工作质量，构建新时代思政工作新体系提出要求。一是要持续深入学习贯彻习总书记关于思想政治工作重要论述，统一思想，充分认识思想政治工作的重要性，解决好存在的突出问题，明确当前和今后一个时期做好学校思想政治工作的总体要求和工作重点。二是要始终坚持立德树人这一根本任务，发挥课堂育人主渠道作用，全面推进课程思政体系建设；着力加强师德师风建设，全面推进教师思想政治体系建设；加强思想政治阵地建设，筑牢意识形态领域防线；织牢织密校园安全网，确保校园的安全稳定；加强特色文化建设，增强校园文化感召力；加快马院筹建步伐，加强思政工作队伍建设，全面构建新时代思政工作新体系，全面统筹育人资源和育人力量。三是要深刻把握改革创新这一根本要求，加强党的领导，着力提升思政工作科学化水平，强化理论武装和思想引领，立足师生实际，坚持问题导向，不断创新思想政治工作方法，健全评价体系，真抓实干，强化责任担当，推进思想政治工作各项举措落地见效，努力开创思想政治工作新局面。

他强调，今年是中国共产党建党100周年，是“十四五”的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，更是学校全面发展之年。加强和改进新时代思想政治工作是事关学校办学方向的核心问题，是事关立德树人的根本问题，是事关学校发展的关键问题，全校要以更加深刻的认识、更加开阔的视野、更加清晰的思路、更加有力的措施，奋力推进学校思想政治工作再上新台阶，为学校的建设发展提供思想保证、舆论支持和精神动力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以优异的成绩向建党一百周年献礼。

大会对2020年度思想政治工作先进个人、优秀论文进行了表彰，党委副书记、纪委书记、副校长吴文咸宣读表彰决定，与会领导为获奖者（代表）颁奖。

优秀德育论文获奖者

优秀辅导员、优秀班主任、先进德育工作者

校党委书记徐定平表示，要高度重视，及时传达，认真研究具体的贯彻落实意见；要统一思想，提高认识，及早抓好各项工作，开好头、起好步，全面推进思想政治工作；要狠抓当前，务求实效，各级领导干部要静下心来，扑下身子，以立德树人为中心，合力推进学校思想政治工作上水平、上台阶。

学校党委成员，各系部党政负责人，相关职能部门负责人，行政副科级以上干部，教研室主任，全体思政教师、辅导员、班主任，教师代表及学生处、教务处、招生办、团委全体成员参加会议。