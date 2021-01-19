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跟着知识图谱学!在天河邂逅“A.I.私教”

2021-01-19 14:54 来源：南方网
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　　南方网讯 （记者/黄绮铌）“哇!我才做了几道题，它就知道我十一章的薄弱项是与三角形有关线段的知识点了!”刚用科大讯飞智能学习机X2 Pro完成了一套习题的刘同学，看着学习机上红点和绿点组成的知识图谱，惊异于这个人工智能设备在短短时间内对自己知识掌握的了解。

　　(学生正使用讯飞智能学习机进行学习情况“体检”)

　　1月16日至17日，科大讯飞智能学习机X2 Pro走进广州市天河区智景花园和天河东小区，活动现场设置了“A.I.学习解忧所”，吸引了不少孩子前来用A.I.为自己的学习情况做“体检”。在与机智的学习机互动中，孩子们体验了如何通过人工智能技术快速找到课业学习的加分项。

　　精准找弱项构建知识图谱

　　避免题海战术增强学习信心

　　活动现场的“A.I.学习解忧所”，设置了挂号吐槽区、自查体检区、学习解忧区、互动体验区，社区的孩子们前来一一“打卡”，深入测试自己的学业知识掌握情况，通过学习机的A.I.技术，找到提分密码。

　　在现场参与学习机体验活动的刘同学来自广州中学，今年初二了，她比较偏科，数学是短板。之前让刘同学苦恼的是，为了补短板，不得不通过题海战术加强数学学习，但这样既费时间，分数提高不明显，甚至有时会对该科目产生厌倦心理。科大讯飞承担的国家发改委大数据专项“基础教育大数据研发与应用示范工程”对科大讯飞智学网400万用户35亿次答题记录进行了统计，结果显示学生做的练习题中60%属于“无效训练”。

　　(讯飞智能学习机通过少量题目测试即可生成个性化知识图谱)

　　现场工作人员介绍到，学习机知识图谱中红色的点代表知识点掌握欠佳，绿色则代表已经掌握。科大讯飞打造基于知识图谱的个性化精准学习系统，因此能帮助学生找到薄弱环节，定制专属的学习路径。使用讯飞智能学习机时，孩子做的每道题、每个学习视频都“有迹可循”。进一步，讯飞智能学习机还能形成孩子个人的学情报告，帮助孩子深入了解自己的学习掌握情况，还会推送给孩子对应不会知识点的练习资源。

　　事实上，通过科大讯飞智学网对35740名学生的个性化学习记录得出，以单个知识点学习为例，用知识图谱引导学习后，孩子的习题练习量减少了32%，学习时间减少了48%。

　　看着孩子在现场体验“A.I精准学”中又找到了学习数学的信心，工作人员建议刘同学改变策略，让讯飞智能学习机成为学习的新帮手，“以后有了学习机，就可以在上面先看同步课程，完成每一节对应的测试，在不过关的地方再针对性复习，这样就不用浪费时间做过多的习题啦!”

　　增效又减负共享优质资源

　　实现因材施教践行个性化学习

　　据了解，科大讯飞智能学习机X2 Pro包括A.I.作答笔、A.I.指读助手、绚丽高清护眼大屏等配置全面升级，覆盖小学到高中的12年学习阶段，帮助孩子快速找到加分项。

　　(小朋友使用A.I.作答笔做题)

　　在使用了讯飞智能学习机后，全国各个省市的许多家长反馈，讯飞智能学习机在提升孩子学习成绩的同时，大幅减少了无效的刷题时间，让孩子有更多时间去培养兴趣爱好，真正实现了“增效减负”。

　　(小朋友正研究讯飞智能学习机上的题目)

　　讯飞智能学习机对于学生来说，还是一位“A.I.家庭教师”，它集合了3000多位名师以及人工智能和大数据构建的全方位知识图谱，个性化精准辅导击破孩子的知识“红点”，在家也能跟优质的教学资源学习，减少因环境、地区不同带来的教学差距。

　　讯飞智能学习机在与学校教育不同的维度上，以人工智能技术寻找到了教育公平及质量教育的答案，让全国不同地区的孩子都能获得更优秀及精准的教育资源，让千百年因材施教的梦想成为现实。

　　如今，科大讯飞在智慧教育已深耕17年，构建了覆盖“教学考评管”全场景的智慧教育产品体系，科大讯飞的教育产品已经在全国31个省级行政单位38000多所学校中应用，服务超1亿师生，有效助力教育教学模式创新，为学生、教师和各级教育管理者提供了精准、便捷的服务。

　　目前，讯飞智能学习机已陆续走进广州市天河区越秀区、白云区、南沙区及黄埔区的8个社区。本周A.I.学习解忧所还将继续走进广州市番禺区南村镇南大路168号华南新城中心花园，为学生带来全新的人工智能学习新体验。

编辑： 罗予岐

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