讯飞智能学习机走进广州社区，“A.I.学习解忧所”来了!

讯飞智能学习机，一位能够诊断孩子知识薄弱项的“A.I.医生”，对孩子做学习“体检”，对症下药，让孩子越学越有劲。

“他一旦学不会就不想学，越不想学就越学不会。”广东河源市雅居乐小学三年级的黄熙同学（化名）的妈妈曾女士，有些无奈地跟我们笑着说。

其实这也是很多爹妈遇到的问题，学习是从量变到质变的过程，只有日积月累才能收到效果，于是在孩子眼中学习就是特别痛苦的事，陷入了学习的恶性循环。

孩子的学习难以达到很好的效果，辅导作业过程中也容易矛盾频发，当妈妈们的脾气像小火山一样随时可以爆发，孩子们其实也提心吊胆。

讯飞智能学习机，一位能够诊断孩子知识薄弱项的“A.I.医生”，对孩子做学习“体检”，对症下药，让孩子越学越有劲。

点燃学习劲头

英语学习不再愁眉苦脸

用讯飞智能学习机这件事其实黄熙一开始是不愿意的，而且理由很正当：“现在我的作业已经很多了，为什么还要用学习机？”

面对酷爱篮球却对学习没什么兴趣的儿子，曾妈妈决定另辟蹊径：“如果你能坚持打卡一百天，我就给你买自行车。”

知子莫若母，果然在外在激励的驱动下，黄熙直呼“真香”，而且越用讯飞智能学习机，越觉得香。

曾妈妈跟我们说：“以前这孩子英语默写老是记不住单词，用了讯飞智能学习机还没两个月，连老师都夸他英语听写默写进步很大。”

仔细询问之下才发现，黄熙使用讯飞智能学习机的个性化精准学的功能，在做题“闯关”的快感中，不断巩固易忘单词的拼写用法。

学习效率提升得快，黄熙的学习热情越来越高。

讯飞智能学习机的知识图谱功能将看似孤立的知识点串联起来，黄熙能更系统地理解知识点间的关系而不是盲目无效地刷题。

原本英语成绩一直徘徊在八十多分的黄熙，这几次考试，都能稳定进步到九十多分。

（讯飞智能学习机让火山妈妈不再频繁发火）

（知识图谱让学习精准针对薄弱项）

除了英语以外，在数理化方面个性化精准学帮助学生精准找弱项的功能更为显著，通过少量题目即可生成数理化的知识图谱，精准推送薄弱项题目及相关知识点讲解。讯飞智能学习机完整覆盖了小学到高中的12年学习阶段，一机在手，学习无忧。

黄熙每天还通过讯飞智能学习机完成数学精准化学习10道题目、一节数学微课以及语文朗读三次，花一小时的时间补完知识薄弱点。

跟着考试标准练口语

不学哑巴英语

而最让曾妈妈觉得惊喜的是，黄熙不知在什么时候，开始敢于用英语跟她交流了。

“河源这边三年级不是开始学文具类的单词嘛，我就用英语问他，他也能回答得出来。”

或许很多人在英语学习的过程中都有这样的感受，学着学着就学成了哑巴，不敢开口说英语。

归咎到底，还是因为觉得自己发音不标准导致的羞耻感，越不敢开口，就越开不了口。

（讯飞智能学习机让学生学习更自信）

科大讯飞深耕智慧教育领域17年，国内中高考的口语评测技术就是科大讯飞提供的，同时也应用到了讯飞智能学习机上，学生可以跟着中高考口语考试标准学习，解决开口难、发音不标准的问题。让孩子越学越有自信，成就感满满，拖延症自然“药到病除”了！

目前，讯飞智能学习机已陆续在广州、合肥、秦皇岛、兰州等全国各地开启A.I.学习解忧所活动。在广州，讯飞智能学习机已陆续走进广州市越秀区、白云区、南沙区及黄埔区的6个社区。本周末，A.I.学习解忧所还将走进广州市天河区，为学生排忧解难，讯飞智能学习机的魅力等待着你亲自探索。

“A.I.学习解忧所”在广州如下小区约定您：

时间：1月16-17日9：00-19:00

地点：广州市天河区中山大道中190号智景花苑门口告示栏处

广州市天河区天河东路268号小区中心花园