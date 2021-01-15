第十一届中国国际新媒体短片节全国大学生视频创意大赛落幕

大赛评选出近70部大学生获奖作品。

南方网讯 （记者/杨智明）2021年1月10日，第十一届中国国际新媒体短片节(简称CSFF短片节)全国大学生视频创意大赛正式公布入选短片名单，标志着本届全国大学生视频创意大赛圆满落下帷幕。

历经半年多的征片和评选，CSFF短片节评审委员会最终从1694部参赛作品中，评选并公布近70部大学生获奖作品。中国传媒大学、北京电影学院、同济大学、四川大学、上海大学、广州美术学院、四川电影电视学院等全国多所院校选送的大学生作品分别入选。其中，来自南京艺术学院徐硕导演的短片《未婚妈妈》斩获第十一届中国国际新媒体短片节全国大学生视频创意大赛“最佳大学生短片”大奖；中国传媒大学的戴正阳、上海大学的许彦浩、四川大学艺术学院的陈坚、上海大学的李紫辉、深圳职业技术学院的王卓等一大批优秀大学生创作者也脱颖而出，分别获得了最佳大学生剧情短片、最佳大学生纪实短片、最佳大学生动画短片、最佳大学生VLOG短片、最佳大学生科普短片、最佳大学生广告创意短片、最佳大学生音乐短片等重要奖项。

本届CSFF短片节全国大学生视频创意大赛启动以来，收到了来自全国上百所高校的1694件高质量的参赛作品，作品数量比2019年“CSFF短片节大学生单元”的参赛总数翻了一番。

第十一届CSFF短片节全国大学生视频创意大赛，是中国国际新媒体短片节为鼓励大学生视频影像创作而设立的、面向全国高校师生的特别竞赛单元，旨在培养优秀的大学生视频内容创作者。

深圳新知时代科技有限公司首次作为第十一届CSFF短片节“全国大学生视频创意大赛”的联合承办单位，全程参与大赛的赛制策划、全国高校征片、高校发布会、大赛评选和媒体宣传等全流程。新知时代执行总裁郑远表示：“此次大赛打破了以往以学院派的专业性作为主要评判标准的惯例，为大学生设置短视频竞赛单元，主要是为了鼓励大学生导演和创作者们，能够有更多贴近时下流行的新媒体话语方式和创意形式的内容进入大赛。”