首个全国社会艺术教育职业技能培训项目落户广东

近日，广东省美育教育研究院联合中国南方人才市场教育培训中心签署战略合作协议。

南方网讯 近日，广东省美育教育研究院联合中国南方人才市场教育培训中心签署战略合作协议。

双方将依托广东省美育教育研究院和中国南方人才市场教育培训中心的专家团队和多年人才就业平台、师资就业培训、人事服务等优势，通过“全国社会艺术教育职业技能培训”项目的落地，推动广东省社会艺术教育培训行业更加规范，提升教师队伍和相关从业人员素养。同时为职业院校相关专业学生提供更多1+X课程权威选项，为将走上社会就业的毕业生提供能量包。把“全国社会艺术教育职业技能培训”打造成该行业技能提升的优秀品牌，为社会艺术教育的发展贡献力量。

据介绍，“全国社会艺术教育职业技能培训”项目由国家人力资源和社会保障部中国国家人事人才培训网、中国音乐剧协会艺术教育发展委员会联合推出。广东省美育教育研究院作为该项目在粤推广落地执行单位。“全国社会艺术教育职业技能培训”项目设置继续教育课程公共基础知识、社会舞蹈教师、社会音乐教师、社会书画教师、社会语言表演教师、茶艺师、模特教师、广场舞教练员、国学教师、网络主播、高级管理师（校长、高管）相关专业职业技能培训等专业。参加“社会艺术教育职业技能培训”成绩合格者将有资格获颁《社会艺术教师职业技能培训合格证书》或《职业技能培训合格证书》。