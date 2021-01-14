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广东信息工程职业学院携手唯品会共建电商物流供应链人才培育基地

2021-01-14 10:11 来源：南方网
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　　南方网讯 近日，广东信息工程职业学院与唯品会（肇庆）电子商务有限公司校企合作签约、揭牌仪式在唯品会华南运营中心举行。双方成为专业共建单位，共建电商物流供应链人才培育基地，共同促进教育和产业的无缝衔接，共同培育电商物流供应链人才。

双方签订校企合作协议

　　唯品会华南运营中心负责人李盼指出，当前电子商务和物流产业蓬勃发展，人才培养对于企业发展起到关键性作用，唯品会华南运营中心将持续关注电商物流供应链人才培育基地建设，共同将校企合作、专业共建落到实处，实现校企双方共赢。

　　广东信息工程职业学院校长何小雄表示，学校与唯品会共建电商物流供应链人才培育基地，是学校进行新文科、新工科建设，探索现代学徒制的新尝试，必将为学校专业建设发展注入新动力。此次协议的成功签订，可以充分发挥学校和企业双方优势，为推动双方深度推进校企合作、产教融合，实现专业课程体系与企业先进技术、专业课程教学内容与行业企业标准、专业教学过程与企业生产经营过程、学校专业教师与企业技术团队、校园文化与企业文化、学生高水平实习就业与企业骨干员工培养等全方面合作提供有力的支撑。

　　本次签约合作将为校企双方进一步开展多层次、多形式、多领域的合作，实现校企资源的有机结合和优化配置，共同培养经济社会发展需要的人才提供了新的契机。

编辑： 罗予岐

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