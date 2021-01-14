校企共建传感科技“新工科”人才培育基地

近日，广东信息工程职业学院与肇庆奥迪威传感科技有限公司校企合作揭牌仪式举行。

南方网讯 近日，广东信息工程职业学院与肇庆奥迪威传感科技有限公司校企合作揭牌仪式举行。双方成为专业共建单位，成立奥迪威专项教育基金，共建传感科技“新工科”人才培育基地。

校企合作揭牌仪式

学校领导何小雄、申永生、李龙子，广东奥迪威传感科技有限公司副总经理梁美怡等出席揭牌仪式。梁美怡表示，公司将投入奥迪威的先进技术资源，并根据学校和学生的具体情况作出优质资源整合，与校方共同将专业共建、人才培养、学生高水平实习就业落到实处，助力学校教育教学改革，同时为企业培育输送优秀专业后备人才，实现校企共同发展。

何小雄校长表示，此次合作是学校进行新工科建设，探索现代学徒制的新尝试，标志着校企深度合作办学迈出了坚实的一步。奥迪威作为高新技术企业，持续关注技术研发和制造技术，拥有实力强大的研发队伍，技术力量雄厚，是国内传感器件产品线最完备的制造商和传感器应用方案的全球主要供应商，多个产品系列处于市场领先地位。双方校企合作的深入推进必将有助于学校进一步贯彻落实国家职业教育改革发展要求，推进学校人才培养模式改革，提升为产业服务能力，增强为地方经济建设服务能力，实现学生高质量实习就业。

据了解，学校与肇庆奥迪威传感科技有限公司共建的汽车检测与维修（传感器方向）专业将在2021年进行招生，共同促进教育和产业的无缝衔接，共同培育传感科技新工科人才。目前，相关专业的学生正在奥迪威进行专业实习。

奥迪威专项教育基金捐赠仪式

何小雄校长为梁美怡颁发客座教授聘书