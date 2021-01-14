广东信息工程职业学院携手达利食品共育食品经营与管理人才

近日，广东信息工程职业学院与广东达利食品有限公司举行校企合作签约专业共建单位揭牌仪式，共育食品经营与管理人才。

南方网讯 近日，广东信息工程职业学院与广东达利食品有限公司举行校企合作签约专业共建单位揭牌仪式，共育食品经营与管理人才。

学院领导何小雄、申永生、吴文咸、李龙子，广东达利食品有限公司总经理夏国迎、常务副总经理王谟根等出席仪式。双方就基地建设、专业建设、校企合作、产教融合等方面进行深入探讨和交流。

与会领导共同为专业共建单位揭牌

双方签订校企合作专业共建协议

夏国迎指出，达利食品高度重视双方的校企合作、专业共建和食品经营与管理人才培育基地建设，将在专业教学内容、课程体系、师资培训、实践条件建设等方面提供有力保障，积极助力广东信息工程职业学院的人才培养，同时为厂方储备优秀专业后备人才，实现校企共同发展。

何小雄校长表示，此次校企合作专业共建，共同培育食品经营与管理人才，是学院在校企合作领域新的拓展实践，对学院新文科人才培养具有里程碑式的重要意义。此次合作，表明了企业所代表的人才需求方对学院人才培养机制及成效的认可，也展示出达利食品在技术实践上强大的实力以及对行业发展趋势敏锐的洞察力，双方合作是一次优势互补、携手共赢的有益尝试。希望通过专业共建共育人才加强交流合作，共同打造专业课程教学，面向岗位进行实战训练，实现教学和岗位的无缝衔接，培养符合企业需求和地方经济社会发展的合格专业技能人才。

何小雄校长分别为夏国迎、王谟根颁发客座教授聘书