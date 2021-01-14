广东信息工程职业学院大学生社会实践基地揭牌

近日，广东信息工程职业学院与肇庆广宁县螺岗镇共建大学生社会实践基地揭牌仪式在螺岗学校举行。

南方网讯 近日，广东信息工程职业学院与肇庆广宁县螺岗镇共建大学生社会实践基地揭牌仪式在螺岗学校举行。双方以螺岗镇为阵地，发挥专业资源优势，建立以志愿服务、社会调研、教学实践、文化融合等任务驱动式的实践项目，加强“校地”育人功能，服务地方经济发展，助力乡村振兴。

肇庆市残联党组成员、二级调研员陈少强，螺岗镇常务副镇长叶家胜，学院董事会和党政领导谢伟芳、申永生等出席揭牌仪式。

大学生社会实践基地揭牌

叶家胜指出，广东信息工程职业学院大学生社会实践基地的成立将推动螺岗镇深入实施乡村振兴战略，推进科技支农、科技兴农、科技强农进程。大学生可充分发挥专业技术优势，为乡村振兴战略实施、智慧农业发展等提升提供强大的技术支撑和智力支持。

申永生指出，社会实践活动是大学生认识社会、体验社会、回报社会的重要形式，是社会和学校对大学生进行思想政治教育的重要载体，也是促进大学生将知识技能转化为素质和能力的有效途径。学院重视学生社会实践教育活动，努力协调各方社会资源为学生搭建实践平台，使学生能贴近基层，贴近群众，贴近实际，深入了解社会、政治、经济发展的现状，不断加强责任感和使命感，在成长成才的过程中真正做到“坚持学习书本知识与投身社会实践的统一”。此次校地共建大学生社会实践基地，是资源、文化的有机结合和深度融合，将对学院的人才培养、教育教学、服务地方经济发展等产生积极影响。