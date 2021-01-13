HADO空降深圳大学，打造信息化体育课堂，着力培训科技体育人才

HADO来到深大，寻求科技体育项目在中国高校中的更多合作可能性。

源自日本的科技运动HADO，自诞生以来便致力于打破虚拟与现实的边界，将AR与传统体育相结合，打造属于下一个世代的科技运动。近日，HADO AR运动场的身影频繁出现在深圳各大商圈中，成为了深圳年轻人热议的话题焦点。

如今广受欢迎的HADO终于来到了深圳大学。在深圳大学艺术与科技跨界创新实验室与深圳市月影凝聚文化传播有限公司联合推动下，“HADO AR 运动场——深圳大学专场”正式拉开帷幕。

HADO深耕教育领域，青少年爱好者遍布全球

HADO巧妙地将AR技术与体育结合到了一起，凭借着多年潜心运营发扬壮大，吸引了全球数百万青少年参与到HADO的体验中。随着三届世界杯比赛的成功举办，HADO已然成为了当下炙手可热的STEAM体育项目。

中国香港的圣公会基显小学是全港首间引入AR科技运动的小学，HADO已经成为了该小学体育课程的一部分。2019年新加坡首届HADO青年杯的顺利举办，吸引了当地众多学生群体参赛。日本的福冈第一高中更是率先成立了首个校园HADO社团，积极备战将于2021年举办的日本H20 HADO高中锦标赛。

HADO以赛事为目标，以体验为切入点，以校园为基石，形成了一套成熟的课程训练体系。

HADO空降深圳大学，引发热烈反响

HADO此次来到深大，正是想寻求科技体育项目在中国高校中的更多合作可能性。“HADO AR 运动场——深圳大学专场”于2020年12月18日正式开启，开放体验活动持续到12月24日。HADO运动场色彩靓丽，吸引着路过的人流跃跃欲试。

HADO教员们认真教授技巧，规则而极易上手，原本互相陌生的同学们随机组队，与队友默契配合，逐步领悟到更多的对战技巧。HADO的比赛模式有效的避免了直接的身体对抗，大大缩减了体验者们因性别、年龄、身体素质方面的差距，让所有人都能享受到科技运动所带来的快乐。

于12月24日举行的2V2欢乐赛为本次HADO深大之行划上句号。本次比赛在校园中组建了16支队伍参赛。在正式比赛中队员们可以自行调整拥技能点数，极其考验队伍的战术配合。每位队员都拥有不同的专长，整支队伍的作战风格多变，HADO 比赛的赛况也将变得更加风云变幻。

HADO AR运动场进校园，打造试点课程

作为HADO中国代理方的月影凝聚，将积极推进校园HADO AR运动场的落地，提供配套的技术支持和完整的教育体系。打造试点课程，并且针对不同学龄的学生均有定制化调整。

中日双方共同研发课程内容，进一步丰富课程体系，打造信息化体育课堂。在校园内培训合格的HADO队伍，并且打造国际级科技运动的交流平台，让中国选手们可以与国际选手进行深入交流。

打造科技体育节，共建HADO赛事

HADO在学校，未来将举办以科技体育为主题的运动节，将理科知识、科技魅力、体育运动做强结合，打造校园创客节日。月影凝聚未来将与学校共建HADO中国联赛。

近年来，虚拟现实技术在教育领域的应用愈发成熟和广泛。随着人工智能的快速发展和5G商用的加快，HADO作为创新型AR教育项目迎来利好。期待着更多校园加入到HADO的未来发展中，共同打造科技运动的美好明天。