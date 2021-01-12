这枚A.I.家庭教师登陆广州社区，精准帮孩子找到加分项

1月9日至10日，科大讯飞智能学习机X2 Pro走进广州市黄埔区越秀岭南山畔和保利林语山庄社区，活动现场设置了“A.I.学习解忧所”，吸引了不少孩子前来感受“升级打怪”般的学习体验。

南方网讯 （记者/黄绮铌）“妈妈，我还想再玩下一题！”看着学习机屏幕显示的虚拟勋章，陈同学还沉浸在玩游戏般的做题学习乐趣之中。

（陈同学正沉浸在做题的乐趣中）

1月9日至10日，科大讯飞智能学习机X2 Pro走进广州市黄埔区越秀岭南山畔和保利林语山庄社区，活动现场设置了“A.I.学习解忧所”，吸引了不少孩子前来感受“升级打怪”般的学习体验。在与聪明又有趣的学习机互动中，孩子们快速找到课业学习的加分项。

全面构建知识图谱

弱点逐个击破 提分立竿见影

活动现场的“A.I.学习解忧所”，设置了挂号吐槽区、自查体检区、学习解忧区、互动体验区，社区的孩子们前来一一“打卡”，深入测试自己的学习能力，通过学习机的A.I.技术，找到提分密码。

（A.I.学习解忧所走进广州市黄埔区的越秀岭南山畔和保利林语山庄社区）

来自华南师范大学附属外国语学校六年级的高同学路过“A.I.学习解忧所”，忍不住走到互动体验区告诉三年级的陈同学如何使用学习机。原来，讯飞智能学习机已经陪伴高同学度过了近1年的学习时间了。

“这里可以选你的年级和教材，然后选‘精准找弱项’做完题后，知识图谱里每个知识点就会变成红色或绿色。”高同学介绍到，红色的点代表掌握不佳的知识点，点击进去会有微课讲解和针对性练习题。巩固学习过后如果能答对所有习题，知识图谱上的点就会变成绿色。

作为讯飞智能学习机的“资深用户”，高同学早已深刻体会到这个学习伴侣能带来的帮助。“上课之前，我会通过用学习机做题来预习新课，学习机分析出来的弱点，我会更留心听老师讲解。上课之后再做题，全部图谱上的知识点就都变成绿色，我也掌握了全部知识点。”

（讯飞智能学习机通过少量习题即可掌握学生学习情况构建学生的知识图谱）

错题本的功能也让高同学受益匪浅。“以前写错题，会抄出来复习，有时候嫌麻烦就不抄了。但用了讯飞智能学习机做题，做错的题会自动被添加到错题本，我再遇到不会的题，就先看看错题本里的题和解题思路，就又会做新的题了。”高同学表示，在讯飞智能学习机的辅助下，自己对每个知识点都掌握得牢固，以前没兴趣的奥数拓展题，现在都想多尝试，觉得思考一下就能解答。面对学校各种考试，她更是觉得得心应手，“就要期末考了，我一点儿也不担心，模拟考我都得了满分。”

通过使用讯飞智能学习机，高同学做的每道题、每个学习视频都“有迹可循”。学习轨迹背后，是学生学习潜在的数据特征。借助人工智能大数据分析技术，讯飞智能学习机帮助学生找到薄弱环节“对症下药”，通过个性化精准学的方式，科学高效地提高学习成绩。

正反馈学习法

高效精准练习 钻研兴趣提升

“每次做对题目，它就会夸我，就觉得很开心。”高同学表示，在学习机上做题总是能持续获得即时正反馈，像游戏升级闯关，这让她更爱学习了，“周末或放假早上起床，我都会在学习机上‘玩一玩’”。同时，学习机对题目批改后的反馈建议，也很具体实用。

（学生正在广州市黄埔区保利林语山庄的A.I.学习解忧所体验讯飞智能学习机的魅力）

“我觉得课本的知识没有难易之分，之所以孩子会觉得某些题目很难，是因为他没有掌握牢固对应的基础知识点。”高同学的妈妈认为，传统的教学中，老师很难发现每个孩子具体对哪个知识点的掌握有缺失。而讯飞智能学习机能通过A.I.技术数据分析，全面了解孩子学习掌握情况，因此能让孩子的练习更有针对性，从而提高学习效率与效果。

今年发布的《2019年国家义务教育质量监测结果报告》显示，教育发展不均衡、师生负担过重仍是当前教育发展的核心问题。根据科大讯飞承担的国家发改委大数据专项“基础教育大数据研发与应用示范工程”400万用户35亿次答题记录的统计，学生做的练习题中60%属于“无效训练”。 而通过科大讯飞智能教育产品的个性化学习，学生的学习质量的提升也得到验证，根据科大讯飞智学网对35740名学生的个性化学习记录分析得出，以单个知识点学习为例，学生习题练习量减少了32%，学习时间减少了48%。

此外，讯飞智能学习机X2 Pro采用全国中高考英语口语评测和作文辅助批改同源技术，在学习机上的每一次练习都是模拟考试。其配套的A.I.作答笔还可以在学习机上流畅作答、打草稿、作橡皮擦，模拟真实书写效果，写入的中英文以及数学公式都能快速识别并自动批改。

科大讯飞在智慧教育已深耕16年，探索人工智能助力教育，实现因材施教的实践。科大讯飞构建了覆盖“教学考评管”全场景的智慧教育产品体系，有效助力教育教学模式创新，为学生、教师和各级教育管理者提供了精准、便捷的服务。目前，科大讯飞的教育产品已经在全国31个省级行政单位38000多所学校中应用，服务超1亿师生。

目前，讯飞智能学习机已陆续走进广州市越秀区、白云区、南沙区及黄埔区的6个社区。在未来的周末时光里，A.I.学习解忧所还将继续走进广州社区，为学生排忧解难，讯飞智能学习机的魅力等待着你亲自探索。