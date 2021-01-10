有干货的通识读本！译林出版社新书《电影音乐》《植物》与读者见面

近日，由译林出版社出版的牛津通识读本《电影音乐》、《植物》与读者见面。

南方网讯 (记者/杨智明)近日，由译林出版社出版的牛津通识读本《电影音乐》、《植物》与读者见面。据悉，《电影音乐》带读者揭秘电影音乐的魔力，领略电影音乐历史百年风光，由音乐学者李鹏程作序推荐。《植物》则解读植物的生命智慧，由中科院植物学博士史军作序推荐。

电影音乐的历史和电影一样长久。在声画同步成为标准之前的很多年里，投影的活动图像通常在音乐伴奏下放映。如今，电影音乐已经发展出自己的产业，成为世界各地电影市场不可或缺的部分。《电影音乐》的作者凯瑟琳·卡利纳克在书中指出，电影音乐不仅可以营造气氛，设立背景，凸显情节，还能够创造出图像本身难以传达的情感。但电影音乐是如何做到这些的呢?《电影音乐》不仅以现代理论概念阐明了电影音乐如何以及为何产生效果，还对世界各地的电影音乐以及重要的作曲家和音乐风格一一进行了介绍。

音乐学者李鹏程推荐《电影音乐》这本书谈道，“观众通常不会意识到牵引着自己情绪大起大落的不只是剧情，还有无处不在的(电影)音乐，而作曲家与导演必然掌握这些奥秘。”

植物是生物圈的基本组成要素，它们的进化直接影响着动物生命的进化和地球气候的演变。植物对人类的重要性也不言而喻，它们不仅可以作为谷类、水果和蔬菜为人类提供食物，还给木材、纸张和药品等物质资料提供了原材料。在《植物》这本书中，英国植物学家蒂莫西·沃克简明而生动地介绍了植物的特性、进化历程和多样性，以及它们的美学和实用价值，并强调了为子孙后代保护它们的必要性。

中科院植物学博士史军认为：“每一天我们在上班和上学的路上都会与无数植物相遇，你可以把它们当作擦肩而过的陌生人，也可以把它们当作向其吐露心声的挚友。当然这要建立在理解这些生命的基础之上——叶片为何伸展，花朵为谁绽放，种子如何去远行，植物自有自己的精妙方案。读懂植物的智慧，也是读懂自然给我们的生存哲理。”

图片：译林出版社供图