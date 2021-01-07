“双平台”战略驱动 卓雅教育以优质教育赋能未来

卓雅教育集团敏锐把握社会对教育的需求和期待，重新定义教育的边界，提出了全新的“双平台”战略，致力于为学生、为行业、为产业赋能。

在新技术与新商业模式对教育行业的重构浪潮中，中国领先的教育企业都在拥抱变化，结合自身的规划、资源与优势，探索面向未来的发展道路。卓雅教育集团就是近年来引人瞩目的一支中坚力量。

2020年，已有18年办学经验积累的卓雅教育集团敏锐把握社会对教育的需求和期待，重新定义教育的边界，提出了全新的“双平台”战略，致力于为学生、为行业、为产业赋能。

“双平台”发展拓宽教育新边界

卓雅教育集团负责人介绍，“双平台”指的是一个全学龄段办学平台、一个教育全产业链服务平台。在“双平台”战略框架下，卓雅教育集团一手抓创新，以创新的教育业务服务实体经济，持续构建和完善全学龄段、全产业链的教育运营服务体系；一手抓品质，一如既往地以“工匠精神”打磨教育教学品质，让优质教育服务惠及更多家庭。

具体来说，在教育全产业链服务平台建设方面，卓雅教育集团在职业教育培训体系、校园膳食供应链、婴幼儿照护及母婴关爱服务等方向上进行了原创性的探索。

卓雅教育下属两所高校——西南科技大学城市学院、合肥财经职业学院大力推进产教融合，推动校企深度合作，先后与科大讯飞、TCL、雅生活、雅居乐商业、寰图集团等知名企业开展高层次的合作。合作内容涵盖学生对口实习就业、“双师型”队伍建设、“定制化”课程体系建设、“订单班”建设、专业学院建设、行业标准研讨与输出等领域。2020年，卓雅教育旗下的职业教育校企合作项目有序开展，人才培养质量受到用人单位的广泛认可，学校及重点专业的品牌影响力不断提升。

卓雅教育集团与科大讯飞签署战略合作协议

卓雅教育集团旗下的创新厨房品牌——“贝朵厨房”首家门店在2020年7月于广州市黄埔区正式开业，与南方优品等优质上游食品供应商展开战略合作，从食材溯源、安全配送、营养科学等方面严格监管和规范化管理，为各类各级的办学机构和学生提供安全、健康、个性化的成长膳食优选方案。这一新产品正是呼应了国家“十四五”规划中对儿童膳食安全和营养健康的高度重视，受到教育行业同业者的关注。

卓雅教育发布膳食创新品牌——贝朵厨房，保障校园食品安全

2020年12月，“乐斯母婴关爱中心”及其首家旗舰服务展厅在广州珠江新城正式揭幕。这是继乐鲸灵、小鲸妈妈之后，卓雅教育旗下的第三个托育品牌，也标志着卓雅教育将传统的托育（照护孩子）延伸到了母婴关爱（照护孩子、关爱妈妈）的领域，为行业发展带来全新思路。

乐斯母婴关爱中心首家服务展厅在广州珠江新城开业，打造泛母婴一体化服务体系

乐斯母婴关爱中心立足于城市的中央商务区，拥有女性养护、婴幼照护、母婴医护三大服务体系，在照护孩子的同时，为职场妈妈们提供全方位、全天候、一站式的关爱与支持。从2019年5月至今，乐鲸灵、小鲸妈妈已开设托育中心30余家，建立起高标准的服务体系。未来，卓雅教育将在泛母婴一体化服务方面推出更多产品。

内外兼修打造品质新高度

卓雅教育的“版图”在逐步壮大，不变的是卓雅教育集团对办学品质的不懈追求，以及为广大学生、家长提供优质教育的初心。

以海南为例，从2016年起，卓雅教育就在该省举办学校、幼儿园。2020年9月，雅居乐衡石精英中学正式开学，这标志着卓雅教育在海南清水湾成功地构建起从幼儿园、双语小学、双语初中到高中的完整优质教育生态圈。

中国著名教育专家李金池担任海南雅居乐衡石精英中学的校长，学校全面推行李金池首创的“高效6＋1”课堂教学模式。学校首年招生即受到考生、家长的追捧，生源火爆，外地考生甚至举家搬迁来读书。

优质的师资队伍，是保证教育质量的关键。近年来，卓雅教育集团在提升师资队伍整体水平、加强核心人才能力建设方面下了大力气。

2019年1月，卓雅教育集团学前教育研究院正式成立，学前教育界的泰斗、华东师范大学终身教授朱家雄担任院长。卓雅教育集团学前教育研究院致力于建设成为有影响力的学前教育体系研发平台和人才智库，创建以来已开展数十场学术研讨、人才培养、教研交流、教学实践活动。

从2018年开始，卓雅教育开始举办“思齐班”全国骨干园长训练营，从下属近200个办学项目中选拔骨干园长，接受学界专家、业界达人的培训，提升综合素养、专业技能，打造了一支“名园长”队伍。。

卓雅教育开展第三届全国园长训练营，打造“名园长”队伍

在2020年思齐班训练营上，卓雅教育集团隆重发布《卓雅教育学前教育标准化管理体系》，全套手册共15本，这是一套集理论精华与实践经验于一体的幼儿园管理办法与工具书，为学前教育行业的标准化管理和精细化运营贡献智慧。

教育的对象是人，“产品”和“成果”也是人。卓雅教育在教育领域的多年耕耘，也结出了教书育人的累累硕果。以西南科技大学城市学院为例，2020年，该校学生在高等数学、电子设计、财经素养、工业设计等比赛中多次获奖。西城学子在“四川大学生智慧文旅创新创作大赛”中勇夺佳绩，荣获一等奖8项、二等奖20项等多个奖项，获奖总数位居全省第一。卓雅教育集团下属200多个办学项目的教师、学生在国家、省、市等各级竞赛、展演中屡获佳绩，收到各界赞誉。

抗疫助学以公益行动体现使命担当

2020年，新冠肺炎疫情来势汹汹，医护人员白衣执甲，赶赴战疫前线。“你守护人民健康，我们守护你的孩子”，卓雅教育集团在2020年1月底、新冠肺炎疫情爆发初期就郑重向社会宣布：旗下200余所办学项目面向全国各地驰援湖北的医护人员子女开放，减免2020年春季学期学费，以实际行动向抗疫英雄致敬。

2020年6月17日，卓雅教育集团受广东省雅居乐公益基金会委托，向武汉市江夏区教育局捐赠100万元，助力武汉江夏区抗疫保学。捐赠仪式上，武汉市江夏区教育局向卓雅教育集团授牌“最美抗疫爱心企业”。

卓雅教育集团在办学和公益上的成绩获得社会各界的广泛赞誉。2020年11月，卓雅教育集团荣获由新浪颁发的“2020年度综合实力教育集团”大奖，下属高校西南科技大学城市学院荣膺“2020年度品牌影响力独立院校”大奖。2020年12月，腾讯教育年度盛典将合肥财经职业学院评为“2020年度实力标杆民办高校”，将卓雅教育“贝朵厨房”评为“2020年度影响力教育品牌服务商”。

深耕教育19年，卓雅教育集团目前已经成为中国领先的大型综合性教育科技服务集团，形成托育、幼儿园、中小学、大学、素质教育、职业教育、教育科技信息化、产业化服务和集成供应系统等业务板块并行的格局，致力于打造行业领先的全学龄段、全教育产业链的运营及服务平台。

今年，卓雅教育集团将沿着“教育＋”的产教融合新路径，与各界的合作伙伴一起，持续为学生、家庭、行业、产业赋能！