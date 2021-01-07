突破职业天花板，心智障碍启能班为“心”青年完善过渡教育体系

她是一名智力障碍人士，过去18年顺利度过小学阶段，在中级职业技能院校启能班毕业，不知不觉走向了心智障碍群体职业发展的“天花板”——没人认为他们可以在高等职业院校接受专业培养。

18岁的心智障碍女孩楚恩，如今正经历人生的一个突破点。

她是一名智力障碍人士，过去18年顺利度过小学阶段，在中级职业技能院校启能班毕业，不知不觉走向了心智障碍群体职业发展的“天花板”——没人认为他们可以在高等职业院校接受专业培养。

“可只有启能班的经历，我找不到好的工作，而且我还需要学习很多！”回忆起那段时间，楚恩不服气，她说：那时的自己太缺社交礼仪、专业工作能力，没有自信，“但真的很想做一份工作”。

时间一晃，一年过去了。那时的楚恩怎样也没想到，一年后的自己会在“心智障碍青少年高级职业技能培训班”开始了社会交往、通识教育、职业技能等全方位课程学习，成为尝试突破“天花板”的首批心智障碍孩子之一。

目前，该培训班正按专业学科培养体系，培养包括楚恩在内的12名心智障碍孩子。而这个培训班背后，正是在广东省智力残疾人及亲友协会指导下，凝聚了广州市心友心智障碍服务者协会、广东省岭南教育慈善基金会、广东岭南现代技师学院三方资源。

自发起培训班到现在，他们一直希望探索出公开招收心智障碍群体的学历班模式。

一直梦想着，找到好的工作

楚恩所在的培训班，正得到越来越多的关注。2021年1月6日，在省智协、广州市女企业家协会的指导下，广州市心友心智障碍服务者协会、广东省岭南教育慈善基金会、广东岭南现代技师学院举办心智障碍青少年高级职业技能培训班开放日，展现项目诞生至今一年的努力和尝试。

现场，全国妇联执委，省妇联常委张茜、广东省残联副主席，省智协会长雷建威、广东省女企协常务副会长张建好、广州市残联教育就业处处长文凯、越秀区残联理事长叶新平、广州市残培就业中心部长林志彬、广州扬爱特殊孩子家长俱乐部理事长戴蓉、中精协广东站站长卢莹、广东省精协副会长张兰香、广东省残疾人就业创业促进会常务副会长兼秘书长刘青龙、华润万家政府事务高级经理何红娟等热心人士以及各地残联智协代表均受邀前来。

广州岭南教育集团联合创始人、岭南基金会理事长贺惠芳透露，培训班项目诞生于2019年10月，旨在助力“心青年”全面发展、自食其力、和谐融入社会，彼时，该班级也是全国第一个在高等职业院校开设面向心智障碍青少年的培训班。

当时，许多心智障碍青少年在完成义务教育或中职教育后，因心智年龄与生理年龄不匹配，又缺乏职业培训，较难达到社会行业要求，难以就业，又因为未能较好融入社会，原本来之不易的康复效果逐渐退化。

楚恩正是最初进入培训班的学生之一。“当时我想继续读书，父母也支持我，因此就开始了在岭南的生活。”她告诉记者，高等职业院校的课程比之前的学习更丰富，而且老师们包容温柔，而且还有实习机会实践。

而对老师们而言，心智障碍孩子也通过职业基础、文化通识等方面的课程，不断在认知、康复、沟通、自理能力、社区参与、职业态度、职业人格和职业技能等方面获得提升机会。其中，楚恩变化最大的便是“演讲”。

开放日当天，楚恩和宇琦搭档，串起了培训班开放日的每一个展示环节，逐字逐句念得落落大方。一位老师说，“这对他们来说已经是很大的改变，而且已经有足够能力在社会中胜任部分职业岗位。而在高等职业院校上课，正是突破大众的第一层固化标签。”

而楚恩也是信心满满，她说：“希望在这里再读3年，然后找到好工作。”值得关注的是，除了显性的变化外，培训班学生的综合素养也在不断提高。楚恩颇为得意地说，自己还是班上的班长，要做好榜样，同时帮助同学更好地学习。

有时，楚恩还会主动纠正身边同学不好的习惯，而大家也对同伴之间的建议十分乐意接受。1月6日，大家还在开放日结束后筹备了一场生日会。楚恩告诉记者，“这是我提前过生日，因为我想把快乐传递给老师和同学。”

改变背后，是漫长的职业探索

改变并非一蹴而就。心智障碍青少年高级职业技能培训班的重点，恰恰在于突破职业教育、特殊教育以及教育就业衔接三个方面之间存在的壁垒。相关负责人告诉记者，长久以来，心智障碍青年职业发展天花板很低，只能碰到“中职”的高度。

“这在当下的社会里显然不足以支撑其往后的人生。他们绝对有能力升学再深造，进一步提高融入社会的能力，实现就业。很多心青年都具备工作能力，但需要系统的、专业的职业素养、职业道德、职业技能培训。”该项目相关负责人告诉记者。

据广州市残疾人联合会提供的数据显示，广州市16岁及以上持证心智障碍人士为24131人，其中16-45岁人士为14450名，超过60%的心智障碍家庭强烈希望心智障碍人士出去工作，而心智障碍者本人的就业意愿也高达53%。

要打破心智障碍青少年就业的困境，需要更高的教育。问题是，受制于过去的残障观念，心智障碍青少年职业教育发展需要通过多方跨界协作，结合各个领域的专业评估和教育技术，为该群体量身定制适合的职业发展方案方能有所突破。

作为一家以职业教育为办学特色的教育集团，广州岭南教育集团在20余年里积累了良好的办学成绩和社会影响力。岭南教育集团一直在探索运用自身优质职教资源，推动“政、企、校、社”联手，帮助困境群体接受高层次教育、实现高质量就业。2020年6月，集团联合创始人贺惠芬作为省妇联常委、市政协委员出席广州市政协十三届四次会议，向大会提交《关于完善残疾人职业教育体系，促进残疾人就业》的提案，得到众多主流媒体的关注。

据悉，一年前，正是广州市心友心智障碍服务者协会携手广东省岭南教育慈善基金会走出了第一步，探索大龄心智障碍青少年高级职业技能培训的全新教育模式。经过一年的探索，该行动得到广州岭南教育集团支持，加入了广东岭南现代技师学院资源。至此，三方联动的联合办学合作模式初步成型，结合对应的就业岗位、职业教育和特殊教育专业优势，开设高技、中技层次市场营销专业特色班。

值得关注的是，培训班已加入了多个模拟就业场景。此前，楚恩还在华润万家门店开启了首次销售实践。她告诉记者，自己在工作中遇到的主要挑战，主要是要学会和逛超市的顾客叫卖吆喝售卖的商品，引起顾客的兴趣将东西卖出去。

当实习结束，手里捏着自己人生第一笔工资，程楚恩在接受采访时嘴角一直咧开笑着。出人意料的是，她告诉记者，自己打算把这笔工资捐给山区的贫困儿童：“在山区有很多孩子过得很不好，我想用这笔钱帮助他们，希望这些儿童能生活好些。”

楚恩说，“那一次的经历，让我未来也想在商场做工作，因为每个人都很友好，充满笑容。”目前，包括楚恩在内的学生将通过弹性学分制学习，有机会获得大专学历，通过广州市心友心智障碍服务者协会搭建的职业就业公益项目通道，可直接进入华润万家超市、长者饭堂等场景，实现定向就业。

“过去，职业教育体系不一定认可特殊教育培养出来的学生，甚至因此导致其在修读职业院校时存在困难。”上述负责人表示，当学生按教学要求完成相应学时、修满相应学分，学习期满考试合格者，颁发相应的国家认可毕业证书，“这是对社会的另一种倡导，证明每个孩子都有更多的可能性”。

通讯员:傅博