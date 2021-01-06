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万玛才旦十部代表作入选文学共同体书系 展现更真实的藏地日常

2021-01-06 10:49 来源：南方网
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　　南方网讯 （记者/杨智明）“文学共同体书系·中国当代多民族经典作家文库”作为中国当代多民族作家文学成就的集中展示，已由译林出版社出版。万玛才旦十部代表作品入选该书系，其中在发表时间上位于首尾的分别是《诱惑》(1995年)与《气球》(2017年)，跨越二十余年。2016年，万玛才旦获得林斤澜短篇小说奖“优秀短篇小说作家奖”；2019年，又凭借《气球》摘得《花城》文学奖，写作技艺日臻醇熟；这十篇作品，见证了一位作家在文学道路上的成长。

　　万玛才旦曾说：“我渴望以自己的方式讲述故乡的故事，一个更真实的被风刮过的故乡。”藏区的生活一直都是万玛才旦书写的对象，他在书中描写了在这片土地上真实生存着的人，他们的情感与困境。这其中既有像《嘛呢石，静静地敲》中，传统的藏文化对人们日常生活的影响，亦有如《塔洛》《气球》这样因外部环境的变化牵动了平静的藏区生活。藏文化中古老神秘的部分，万玛才旦以艺术化的手法，将之表现在故事的结构与人物命运的安排上，形成其独特的创作风格。

万玛才旦作品《气球》（译林出版社供图）

　　其中，本书收录的《气球》《塔洛》两篇已经被改编为同名电影。《气球》在上海国际电影节中获得最受传媒关注导演奖、编剧奖，在海南国际电影节捧得金椰奖。

　　万玛才旦曾坦言，文学对于其后来的电影创作产生了巨大的帮助。电影生发自文学，在120分钟的影像之后，我们可以再次返回到文本中。影视文本与文学文本形成互相补充，互相阐释，成为我们理解万玛才旦创作的两把钥匙，也成为我们了解、观看藏区的两条路径。

编辑： 张霜

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