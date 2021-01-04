岭南文化是中原文化的支脉，由中原文化、广府文化、吴越文化、潮汕文化、客家文化、雷阳文化、琼台文化组成，体现着开放性、兼容性的文化特质。

岭南文化是中原文化的支脉，由中原文化、广府文化、吴越文化、潮汕文化、客家文化、雷阳文化、琼台文化组成，体现着开放性、兼容性的文化特质。

岭南书法，历史悠久，源远流长。先秦、西汉、魏晋时期，便有墨书、陶文、砖铭和木刻传世。尤其西汉的黄肠木刻，更被认为是现存最早的文字。

岭南偏于一隅，由于气候、语言、饮食、习俗、交通、生活习惯与内地文化生活有较大的差异，岭南文人多厌弃浮名，不自表襮，与内地文人交往亦不多，加上气候潮湿，墨迹不易保存诸原故，自秦汉至元代，传世书迹罕见，书家寥若星辰，仅有唐代的张九龄、北宋的卢侗、南宋的刘昉、白玉蟾的书迹传世。岭南书坛的勃兴，远后于中原江左。明代以后，岭南才出现与中原、江左颉颃的书家书作，岭南书法才真正成为一门独特的艺术，为世人所关注。到了清近代，岭南形成帖学、碑学两大流派，即岭南书法艺术流派，有着鲜明的地域特色。

我出生在粤西的文化重镇——湛江市。宋代的苏轼、李纲流放海南，途经遂溪县和雷州时，苏轼题写“万山第一”和李纲题写“湖光岩”书迹，流传至今。1 8 9 8年，清政府将广州湾割让给法国作为租借地，广州湾由此形成了一个西方文化的承载地，它成为广府文化、雷阳文化和西方文化的交汇处，具有开放性、兼容性的双重文化特质。

1937年，抗日战争爆发后，特别是香港沦陷后，广州湾成为中国唯一可以自由通商的港口，又是陆路通往大西南的交通要道。陈寅恪、梅兰芳、夏衍、叶浅予、凌叔华、马师曾、红线女、赵少昂、关山月、方人定、冯康侯、简经纶、沈华山、沈定庵等省内外著名的文化名人或逃难或转辗，汇集于斯地，政治、经济、文艺繁荣一时。赵少昂设帐授徒，简经纶、沈华山举办个人书画展，赵少昂、沈华山联袂举办书画义卖画展等活动，促进了粤西地区文化艺术交流与发展。

我父亲是地方宣传系统的干部，因此从小受到地方传统文化和家庭的熏陶，喜欢读书、写字和画画。读中学时，书法作品入选地市级书法展览。负笈穗垣，就读华南师大，接触到商承祚、秦咢生、麦华三、何绍甲、吴三立、傅宗堃、麦兆暄、莫仲予、李曲斋等老一辈文人书家，对他们的道德文章、书法篆刻艺术造诣，敬佩不已。大学毕业后，我一直想从事文化及艺术史研究工作，却未能如愿。不管从事行政部门还是经济工作，始终不忘自己热爱书法的初心。

“功夫不负有心人”。我在不惑之年，机缘的巧合，实现了这一夙愿，这是我人生和学术研究转捩点。2002年初，我从企业调到省书协之前，是从事房地产工作的，在经济理论研究有一定的研究成果，曾获得广东房地产理论研究突出贡献奖(1990—2000)。这次转变，对我人生及家庭来说，是一件大事。一是整个家庭异地迁徙；二是工作性质和身份的改变；三是学术研究也从经济领域转移到文化艺术领域。虽然选择了自己喜爱书法艺术事业，但毕竟从事行政、经济工作既久，对我后二十年职业生涯来说，仍面临着新的挑战和考验。

我在省书协工作了两年又回到高校工作，主要负责了协会成立四十周年庆祝活动筹备和系列丛书、大事记资料蒐集、整理、编辑和《广东省志》(书法卷)、筹建广东书法院、参与广东历代书法展览以及学报等工作。特别是在撰写《广东省书法家协会大事记（1963—2003）》和编辑《岭南书论—近五十年广东书法论文集》《广东书坛四十年》《广东百年书法集》等工作中，得以有机会查阅广东书法的历史文献、档案以及到省博物馆、广州艺术博物院接触到岭南各个时期书家的作品以及他们生平资料，因此，我对岭南书家研究产生浓厚的兴趣，于是，对历代岭南书家研究成果做一次全面的普查。

最早的有清初屈大均的《广东新语》，民国简经纶的《琴斋论书》、麦华三的《岭南书法丛谭》、李仙根的《岭南书风》，当代陈永正的《岭南书法史》等著作及文章，都是研究岭南地区书家的重要书法文献。由于历代岭南书家人数众多、群体大、资料匮乏、印刷条件诸因素的限制，这些著作，收录书家还是不够全面，并缺乏作品清晰图片的配合，难以系统立体展示他们的艺术成就，因此，岭南书家以及书家群体的研究还有很大的研究空间，但这项研究工作的难度和工作量都相当大。我暗下决心，在先民及前辈的基础上，确立自己未来以岭南书家、群体及流派作为研究方向，计划用二十年或更长的时间去搜集、整理和研究。

一部书法史，首先是书法家的历史。我从岭南书家入手，以实物促研究。2008年和2013年，独立完成的《岭南历代书法名家》《岭南篆刻》两个研究项目并在《岭南文库》项目基金立项出版，引起中国书法界同行的广泛关注岭南书法篆刻艺术。《岭南历代书法名家》一书，从审稿到出版，得到中山大学教授、原中国书法家协会副主席、广东省书法家协会主席陈永正先生的大力支持。全国多家报纸杂志发表了徐续、梁鼎光、李伟铭、李若晴、洪三泰、宋国琦、吴晓懿、钟东等专家学者的评论文章，也给予了充分的肯定。陈永正先生评曰：“作者对岭南历代书法名家作了深入的研究，评论中肯，不乏新见，此书的出版，对广东书法史的研究发展具有重要意义。” 广东省文史研究馆馆员、著名学者书法家梁鼎光先生评曰：“黎向群是新一代岭南书法史学研究家，其《岭南历代书法名家》一书应是经广东人民出版社出版之岭南文库第二部岭南书法史学专著，继麦华三、陈永正之后重点突出地评介岭南历代书法名家之书艺。”已故福建省文史研究馆馆员、著名诗人和书法家赵玉林先生读后评曰：“资料丰富，许多作品，十分优美，流连欣赏，不忍释手。”

时隔八年，广州图书馆启动了阅读广州—2016年“广州文库”评选活动，历时一年，按公众、专家荐书、基础书目推荐、公众投票、专家评选审定、主办方项目组反复审核确定等程序，拙著入选《阅读广州—“广州文库”(1978—2016)入选书目》（共选1 0 0本），还入编《珠江文化史》文学艺术成果篇，引起史学界的专家和读者广泛关注和认同。广州市社科院岭南文化研究中心主任、广州市文艺批评家协会主席梁凤莲女士推荐理由：“《岭南历代书法名家》属于岭南文库系列，第一次对岭南书家进行全面系统的扼要推介，可称岭南书法史上的一件大事。”

岭南篆刻历史悠久，虽然有容庚兄弟的《东莞印人传》、马国权的《广东印人传》、洗玉清的《广东印谱考》等专著，但没有一部完整的篆刻历史。《岭南篆刻》一书，我为岭南篆刻史做了补充的研究，是第一部篆刻历史。

苏州大学艺术学院教授、博士生导师、书法篆刻中心主任陈道义先生在《西泠艺丛》中评曰：“《岭南篆刻》以历史年代为纲，以广东地区出土的古玺印和各时期的篆刻家及其作品为目，对岭南篆刻的源流尤其是明清及近现代岭南篆刻名家及其作品风格进行了缜密的梳理，使我们对近两千年的岭南篆刻艺术发展史有了全面而清晰的了解。作者经过长期积累与艰苦搜寻，对岭南篆刻的历史资料占有丰富，并注重学术考察和论证，能做到去伪存真、去粗存精，清晰地勾勒了岭南篆刻之起源、发展、勃兴、兴盛、繁荣等不同阶段的亮点与脉络，使读者系统地认识到岭南篆刻发展的全部过程。”

广西区书法家协会原副主席刘炳清先生在《广西日报》中评曰：“《岭南篆刻》做了大量史料调查、学术考究和论证。该书以史为骨，以篆刻名家丰满岭南篆刻史，文简意深，对中国岭南篆刻艺术所作的记载，填补了岭南书法篆刻研究空白，为当今书法篆刻艺术工作者提供了学习借鉴的史学依据。”

《书法导报》副总编尧远生先生评曰：“黎向群先生编著的《岭南篆刻》，从推广层面上看是一本普及性的地域性篆刻类读物，实质上它也是一本篆刻业内学术性很强的书籍。从学术上说，《岭南篆刻》不仅仅是地域性的篆刻史，同时，它也是中国篆刻史的重要组成部分。”

2009年以来，我在两个研究项目的基础上，一是继续广搜历代书家书作及资料，全面而深入对书家的生平、书学渊源、交谊、学术、艺术成就及其历史地位进行研究。先后在《中国书法》《书法丛刊》《书法》《西泠艺丛》《美术学报》《书画世界》《中国书学》《安徽理工大学学报》(社科版)《岭南文史》《广东教育》《琼台学刊》《广东文艺研究》《书法报》《书法导报》等专业报刊上发表专论六十馀篇。二是对各个地区、历史时期书家群体作专题研究。例如《海南历代书法名家评述》《回眸近三十年广东书法名家的足迹》《民国书风对海南书风的影响与启示》《南海历代书法及其传承》《论清代岭南篆刻兴盛的时代因素、群体、传承脉络》《论民国时期岭南篆刻艺术的传承与发展》《岭南篆刻艺术流派生成及其发展的思考》等专题的研究。

一部完整的中国书法史，都是由各地域的书家、群体及流派所组成，缺一不可。

广东是最早研究地域书法史的省份之一。近二十年，全国各地也重视地域书法史的整理和研究。目前出版的有：《中原书法史考略》《杭州书法史》《江南书法史》《楚书法史》《敦煌书法史》《岭南历代书法名家》《近百年绍兴书画家传》等等，这些都是地域书法通史和书家历史的代表作。

“岭南画派”，早就名闻遐迩，也为学界所认同；但对同样具有岭南特色、岭南风格的“岭南书派”却长期遭到冷落，缺乏系统而深入的研究。甚至岭南本土书家、学者也认为未有流派存在，显然，是缺乏文化自信的一种表现。

岭南书派确实客观存在。2019年夏，我应佛山南海区博物馆之约，以《南海历代书法及其传承》为课题，对南海地区的历代书法的形成、书家书作、艺术特点、传承脉络及其发展进行全方位的梳理和研究，从而，找到了“岭南书派”生成、传承脉络及其发展的规律。专论收入《南海区博物馆藏书法集》一书。

任何一个艺术流派的生成、传承与发展，都是离不开大的时代背景以及这个地域的社会、政治、经济、文化、教育、思想诸方面因素的影响及成长的土壤。

南海地区是粤中经济、文化、艺术的重镇。地处珠江三角洲腹地，物阜民丰，文风昌盛，英才辈出。素有“始皇郡隋帝县”之称，与罗浮山并称“二樵”的西樵山，有“理学名山”之美誉。

岭南书法流派的生成与发展恰恰得益于南海这一块沃土，碑、帖两派的主要创建人物，主要是南海书家。

岭南“帖学”一派。黎简是开启金石书法风气者。谢兰生是黎简的学生，得黎简书法真传，他在黎简“执笔最正” 的基础上发展为《书诀》，对指法、笔法、墨法、气韵诸方面作深入研究。并提出“平腕竖锋，虚拳实指” 的理论，后将此理论和笔法传授给朱次琦。朱次琦，道咸年间，岭南大儒，其学术思想对中国的学术以及政治有着深刻的影响。少时已负才名，年十三，其诗被阮元所重，十八岁时师从谢兰生，书法雄浑苍秀，直迫颜真卿。朱次琦再传给康有为，康有为在继承岭南书法传统的同时，广采博收，锐意革新，自成一格。

岭南“碑学”一派。吴荣光是集经学、书画、金石学和收藏家于一身的大家，更是“由帖入碑”的先驱并成为流派，影响岭表。直到李文田的出现，岭南碑派才正式形成。李文田，咸丰九年（1859）进士，会试探花，是粤中著名学者，通晓兵法、经史、天文、地理之学，对金、元故实及西北水地的研究十分精通。学书初时专攻于欧阳询，中年以后，博采汉、魏碑刻，参融邓石如、赵之谦笔法，卓然成为一代碑学大家。岭南碑学发展到康有为，扬碑抑帖，从理论到实践，将中国碑学书法推向高峰。他的碑学思想，风靡全国，而且影响到日本、韩国书坛。弟子有陈千秋、梁启超、崔斯哲、罗惇曧、罗复堪、江孔殷、康同壁、邓仲果、刘海粟、徐悲鸿、易宗夔、肖娴、沈延毅等人。

岭南书派的文化特质及书风的形成，主要得益于岭南得天独厚的人文环境。包容性和开放性，吸收与创新，朴厚大方、温文尔雅是其重要的特征。岭南逐渐形成了帖学与碑学的两大书法传统：一为黎简—冯敏昌—谢兰生—朱次琦—康有为一脉，二为吴荣光—李文田—潘存—张荫垣—陈乔森—邓承修—江逢辰—曾习经—康有为一脉，谢兰生、吴荣光、朱次琦三人是主要的传承者，最终都归结到承继者康有为身上，岭南书法从此形成碑帖合流的格局。

《岭南历代书法家研究》一书，是我近二十年研究的部分成果，只精选了各个历史时期岭南地区的代表性书法家专论三十余篇，以历史时期为经，以书家为纬。分为上、中、下三编，上编为宋明代，由卢侗、白玉蟾、海瑞、薛始亨、程可则等人组成；中编为清近代，由冯敏昌、黎简、张锦芳、宋湘、吴荣光、黄培芳、张维屏、林召棠、黄子高、李文田、陈兰彬、梁于渭、岑光樾、叶恭绰、邓尔雅、简经纶等人组成；下编为现当代，由吴子复、李曲斋、方人定、何绍甲、莫仲予、赖少其等人组成。

本书是目前岭南地区较为全面系统研究岭南历代书家的一部专著，也是《岭南历代书法名家》的姐妹篇，它有几个方面的特点：一是重在挖掘，以实物为依据。从书家的生平事迹、艺术个性、学术思想、交谊及其诗书画篆刻艺术成就。二是将每一位书家与同时期或整个历史长河作比较，确立他们的书法地位。三是左图右史，每位书家配上高清的作品图片一至三幅，方便读者阅读对照，为读者提供岭南地区书法研究的参考资料。

近二十年，我透过《岭南历代书法名家》《岭南篆刻》和《岭南历代书法家研究》三个项目的研究，由点到面，由纲到目，由浅入深，由书家到书家群体，逐步厘清了岭南书派的生成、传承和发展的轨迹，同时掌握了大量的重要的材料和依据，为日后深入研究岭南书派作铺垫。