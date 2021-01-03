译林出版社推出《欢迎来到弹园村》《恰似天堂》 契弗作品集出齐

约翰·契弗作品集共五本，现已出齐：《沃普萧纪事》《沃普萧丑闻》《约翰·契弗短篇小说集》《欢迎来到弹园村》《恰似天堂》。

南方网讯 (记者/杨智明)译林出版社重点新书《欢迎来到弹园村》《恰似天堂》已与读者见面。约翰·契弗作品集共五本，现已出齐：《沃普萧纪事》《沃普萧丑闻》《约翰·契弗短篇小说集》《欢迎来到弹园村》《恰似天堂》。

《欢迎来到弹园村》是《纽约客》御用作家、美国国家图书奖得主约翰·契弗的长篇小说。韩国著名导演朴赞郁力荐，也被《纽约时报》评价为“契弗最深厚、最有挑战性的一本书”。

《欢迎来到弹园村》故事围绕内尔斯和哈默这两个生活在弹园村社区的中产阶级家庭展开。透过弹园村社区两个中产家庭的日常生活和纠葛，契弗关注着现代人的精神危机和不得不去面对的人生问题。

《恰似天堂》是约翰·契弗封笔之作，以寓言式的语调讲述现代生活困境。在田园诗般的小村庄，社区唯一的池塘因垃圾倾倒而遭受污染。雷米尔·西尔斯的天堂正面临20世纪末现代文明的威胁。契弗追踪着这项问题的各方反应，同时描摹现代生活中的种种困境：饱受自身性取向煎熬的男人，弄丢孩子的主妇，无法应对意外之财的女人，一心奉献却遭遇腐败的捐赠……契弗说，这个故事，应该在一个雨夜，躺在老房子的床上看。

约翰·契弗，出生于美国马萨诸塞州的昆西，以描写中上层阶级的郊外生活为人所知。十七岁发表第一篇短篇小说。长篇小说处女作《沃普萧纪事》摘得1958年美国国家图书奖。《约翰·契弗短篇小说集》获得1979年普利策小说奖和全美书评人协会奖，第一个平装版再度获得1981年美国国家图书奖。1982年4月27日，就在契弗逝世七个星期前，美国国家艺术与文学学会授予契弗国家文学奖章，以表彰其一生的文学成就。《时代》杂志说：契弗是美国讲故事的大师。哈罗德·布鲁姆说：契弗的故事沉着而完美，堪与纳博科夫比肩。约翰·厄普代克说：契弗写作的羽毛笔，似乎是用天使之翼做成的。

图片：译林出版社供图