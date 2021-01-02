广东省2021年夏季高考招生计划、批次与分数线如何设置？5问答详解看过来！

1.2021年招生计划是如何编制的？

答：各院校按院校专业组方式编制在粤招生计划。院校公布计划须具体编制到院校专业组内各专业。不分省计划的特殊类型招生专业，按国家有关规定执行。

（1）院校根据招生专业人才培养对学生学科专业基础的需要，在物理、历史2门选择性考试科目中提出1门要求，在思想政治、地理、化学、生物学4门选择性考试科目中再提出不超过2门科目要求。院校专业组由考试科目相同、招生条件要求相同的若干专业组成。

（2）普通类专业分普通类（物理）、普通类（历史）两类，分别编制院校专业组及招生专业计划。

（3）艺体类专业统一编制院校专业组及招生专业计划，不分物理、历史。

（4）一所院校可设置一个或多个院校专业组，每个院校专业组内可包含数量不等的专业。同一院校考试科目要求相同的专业可以设在同一个院校专业组内，也可以分设在不同的院校专业组中，但每个院校专业组内各专业的考试科目要求必须相同。院校在安排院校专业组时，原则上同专业组内各专业要求（含性别、身体条件、外语语种等）应相同。

（5）专科（高职）批次除部分有特殊要求的专业需单独编组外，其他专业原则上只分普通类（物理）、普通类（历史）、艺体类（不分物理、历史，按术科类别区分为不同的组）三大类组合。

（6）教育部字典库学校的办学性质分为：公办、民办、独立学院、中外合作办学、内地与港澳台地区合作办学。2021年招生专业目录将全面进行标注，以便考生更加清楚地知悉拟填报院校的办学性质，并结合自身情况，进行合理填报。

2. 2021年招生录取批次是如何划分、志愿是如何设置的？

答：2021年夏季高考分为提前、本科、专科(高职)三个批次。

（1）提前批次。

①提前批次分为本科提前和专科提前两个部分。本科提前部分安排在普通本科院校录取开始前进行，专科提前部分安排在普通本科院校录取结束后、普通专科院校录取开始前进行。

本科提前部分包括空军招飞院校，军检院校（含需政审、面试、体检的军队、武警、公安、司法、消防、民航招飞院校），独立设置本科艺术院校（含参照）及经批准的本科院校艺术专业，经批准的非军检本科院校的师范、农林、小语种等专业，本科层次的教师专项计划和卫生专项计划，高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价等特殊类型招生院校。

专科提前部分包括专科提前院校和专科层次卫生专项计划。

②志愿设置。

本科提前部分院校志愿设置：空军招飞院校设1个志愿；军检院校（含需政审、面试、体检的军队、武警、公安、司法、消防、民航招飞院校）设10个平行志愿；独立设置本科艺术院校（含参照）及经批准的本科院校艺术专业的“统考+校考”设1个志愿、校考设1个志愿；经批准的非军检本科院校的师范、农林、小语种等专业设20个平行志愿；本科层次教师专项计划设10个平行志愿；本科层次卫生专项计划设10个平行志愿；高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价等特殊类型招生设1个志愿。

专科提前部分院校志愿设置：专科提前院校设5个平行志愿；专科层次卫生专项计划设10个平行志愿。

（2）本科批次。

①本科批次包括普通类本科院校（含地方专项计划、少数民族班、各类预科班）、艺体类本科院校。

②志愿设置：

普通类本科院校（含地方专项计划、少数民族班、各类预科班）设45个平行志愿；

艺体类本科院校统考设20个平行志愿；

艺术类本科院校“统考+校考”设2个顺序志愿；

艺术类本科院校校考设2个顺序志愿。

（3）专科（高职）批次。

①专科（高职）批次包括普通类专科院校和艺体类专科院校。

②志愿设置：

普通类专科院校设45个平行志愿；

艺体类专科院校统考设20个平行志愿；

艺术类专科院校校考设2个顺序志愿。

以上各批次各类型院校均实行院校专业组投档录取模式，每个院校专业组包含6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。

3.普通类、艺体类各批次录取控制分数线是如何划定的？

答：各批次各类型院校实行院校专业组投档录取模式。普通类分物理、历史两类分开划线，分开投档录取；艺体类不分物理、历史按计划类别统一划线，一起投档录取。

（1）普通类：本、专科批次录取控制分数线按照普通类（物理）、普通类（历史）本、专科招生计划的一定比例，结合生源情况分别划定。

（2）艺体类：本、专科录取控制分数线依据考生文化分、专业分等因素，结合生源情况综合考虑，分不同专业类别，分别划定音乐类、美术类、书法类、舞蹈类、广播电视编导类、体育类文化分、专业分两条分数线。

4.特殊类型招生录取控制参考分数线是如何划定的，有什么作用，如何投档？

答：特殊类型招生录取控制线按照普通类（物理）、普通类（历史），参照往年文理科类本一批次或本二批次院校招生计划比例分别划定。主要用于高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价等特殊类型以及其他有相应文化成绩要求的院校（专业）招生录取的参考。

符合高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价等特殊类型招生资格，且高考成绩达到相应控制线的考生，全部投档给院校，由院校按照招生章程公布的原则进行录取。

5.不安排分省分专业招生计划，投档时是否含加分？

答：根据教育部有关要求，不安排分省分专业招生计划的院校专业组，投档时不含政策性加分。

来源：广东省教育考试院