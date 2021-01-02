《中国与葡语国家合作发展报告（2020）》在广外发布

2020年12月31日，由广东外语外贸大学（以下简称“广外”）和社会科学文献出版社联合策划的《中国与葡语国家合作发展报告（2020）》正式出版，发布会及随后举办的“葡韵湾区2020”学术研讨会在广外举行。

2020年12月31日，由广东外语外贸大学（以下简称“广外”）和社会科学文献出版社联合策划的《中国与葡语国家合作发展报告（2020）》正式出版，发布会及随后举办的“葡韵湾区2020”学术研讨会在广外举行。

广外党委书记隋广军致欢迎辞，巴西驻广州总领事馆领事弗雷德里克（Frederico Meyer）、社会科学文献出版社社长王利民、澳门城市大学协理副校长叶桂平，河海大学投资研究所所长许长新、北京师范大学葡语系外籍教授路易斯（Luís Pestana）分别致辞。

“此次会议的召开既是对中国与葡语国家合作发展的重要总结，更是在后疫情时代对未来中国与葡语国家发展的重要前瞻。”隋广军表示，2020年度《中国与葡语国家合作发展报告》充分展现了中国和葡语国家和地区合作互信、交流互鉴、共赢互助的发展成果，其出版具有较高的现实意义，广外也将进一步加强与葡语国家和澳门的高校及研究机构的合作，共同为促进中国与葡语国家的合作共赢作出更加积极的贡献。

弗雷德里克特别强调葡萄牙语教学在促进巴中两国民心相通中的作用，肯定了葡语师生对促进两国文化交流、增进两国人民友谊所作的积极贡献。

王利民表示，广外充分利用自身优势，积极参与区域国别和全球治理研究，建立多个研究机构，在服务国家和地方发展方面发挥了积极作用。此次发布的《中国与葡语国家合作发展报告（2020）》就中国与葡语国家在经济贸易、文化和国际关系方面的合作发展问题带来广泛、深入的研究，报告将为关注中国与葡语国家合作，关注世界形势的各界人士、学界、产业界、舆论界提供智力支持。

叶桂平说，澳门回归20年多以来，发展定位不断明确，平台作用日益凸显，在中央的带领下，澳门积极融入国家发展大局，为中国和葡语国家的合作发挥着独特的重要作用。他期待两校在葡萄牙语教学以及区域国别研究方向进行深度合作，共同进步。

许长新作为编委会代表，强调了广外葡语国家研究所立足广州，充分发挥广外的国际化特色优势，定位准确、特色明显，正为中国与葡语国家合作发展发挥着日益重要的作用。

路易斯作为作者代表，表示本研究报告不仅象征着学者们对中国与葡语国家合作发展研究所作出的努力，更展示了双边共同利益下的外交成果。

随后举办的“葡韵湾区2020”学术研讨会邀请了巴西圣保罗大学政治学博士、浙江外国语学院学者施若杰（José Medeiros da Silva），河海大学投资研究所执行所长宋敏，澳门大学葡文系助理教授罗伯瓦尔·（Roberval Teixeira e Silva），复旦大学应用经济学博士后流动站博士后、珠海复旦创新研究院金融创新发展中心研究员刘衍，广外商学院副院长、葡语国家研究所所长丁浩，澳门理工学院语言及翻译高等学校讲师、巴西圣保罗大学博士研究生张翔，广外商学院副研究员瞿瑛瑛，中山大学新华学院葡语系负责人韩天歌，广外国际商务英语学院讲师、华南师范大学博士生万东方，广外西方语言文化学院讲师杨菁，澳门大学社会科学学院硕士黎海贤等十余名学者作主题发言。

《中国与葡语国家合作发展报告（2020）》是广外葡语国家研究所策划，广东、澳门和北京学者参与研制的第二部年度研究报告。报告分为总报告、经济贸易篇、社会文化篇和国际关系篇，综合研究分析中国与葡语国家的合作发展情况，梳理出各领域合作的不足之处并提出建议，是了解和研究中国与葡语国家合作发展的重要参考资料。

【记者】钟哲

【通讯员】杨欣