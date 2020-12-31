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联想“美好假期”大学生温暖公益行正式启动

2020-12-31 10:03 来源：南方网
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　　12月29日，联想“美好假期”大学生温暖公益行动出发大会，在广州、兰州、天津、南昌、昆明、济南6大城市同步举行，来自全国238所高校的2482名大学生志愿者，集结领取爱心背包，将会在今年假期，返回家乡帮助那些留守家乡的孩子们。

　　联想“美好假期”大学生温暖公益活动，以“永远不要放弃对美好的联想”为口号,以“行小善,成大爱,用实际行动让祖国未来更美好”为使命,针对农村留守儿童、困境儿童素质教育提升和心理健康发展进行帮扶的公益活动。“美好假期“广州出发大会由联想集团、南方日报共同发起，广东省青少年发展基金会、南沙共青团协作支持。

　　自活动发布招募令以来，报名人数达4012人，最终筛选出2482名大学生作为此次公益行的志愿者。这些志愿者们，将带着爱心与希望出发，将爱心背包亲手送给家乡的留守儿童，完成1帮1的爱心帮扶，陪他们实现心中的梦想。

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　　广州出发大会现场的大学生志愿者们

　　出发大会当天，大学生志愿者们早早便来到了现场，他们满腔热血，期待这一次的爱心之旅。此外，还有来自不同领域的嘉宾和媒体朋友们，共同见证了本次活动的宣誓出发仪式。

　　在活动现场，广州站活动主办方之一的南方日报专刊部主任陈韩晖认为，关注留守儿童不是一时之计，而是一项长期的事业。此次活动对留守儿童不仅是一次物质上的关怀，更是一次心灵上的慰藉，对于留守儿童这一群体，未来我们期待，联想能够举行更多关爱活动。

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　　南方日报专刊部主任陈韩晖

　　“美好假期将继续延续圆满假期的初心，让慈善在互联网的环境中，变得更加透明、真实和可追述，更贴近大学生群体。同时也希望通过此次行动，来影响和带动社会各方力量，共同关注这一特殊群体”，作为广州站活动主办单位之一，南沙区青年志愿者协会秘书长黄淑婷如是说。

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　　广州市南沙区青年志愿者协会秘书长黄淑婷

　　同时，联想中国区区域推广高级经理李青表示，爱心是一个传递的过程，我们把爱心奉献给有需求的人，孩子们将来也一定会把爱心继续传递下去，希望每一份爱心给孩子留下的是一份真情，也希望通过此次活动，帮助留守儿童更好融入科技社会，让他们从小树立积极探索，乐观向上的人生信条。

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　　联想中国区区域推广高级经理李青

　　大学生志愿者代表们，在出发大会活动现场也表达了他们对美好假期的理解：用自己的实际行动，尽自己的微薄之力，帮助家乡的留守儿童。这次公益活动，不仅让大学生群体可以深入社会实践，锻炼自己的能力，还可以帮助家乡的孩子们，没有什么比这样的假期更有意义了。

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　　大学生志愿者代表 暨南大学吕之逸

　　随后，志愿者们纷纷上台领取爱心背包和爱心任务，并集体宣誓。这一次，他们带着爱心背包，为留守儿童们带去了梦想的礼物，也为他们带去勇敢生活，努力学习的信心和美好的希望。希望在自己家乡的土地，在温暖力量的滋养下，让这些留守家乡的孩子们，可以长出参天大树。

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　　志愿者们集体宣誓

编辑： 潘沈思

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