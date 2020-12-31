听说，00后都在用这款神器查英语单词

A. I.技术发展带来学习方式的变革，如何利用人工智能设备的创新功能调动感官，将“听说读记”的英语学习痛点逐个击破?

“有了讯飞扫描词典笔，读英文名著没那么费时间了!”

东莞市横沥中学的学生们正在教室尝鲜体验讯飞扫描词典笔产品，同学们好奇地扫描着不同大小和字体的英文，0.5秒疾速识别，一分钟轻松便可查80多个单词，词典笔独特的语音翻译功能大大激发了他们对语言的学习兴趣。

“词典笔不仅可以帮助我练习口语!生词本功能还可以直接收藏生词，更多精力可以用来背诵和学习。”词典笔敏锐的识别功能让学生啧啧惊叹。

A. I.技术发展带来学习方式的变革，如何利用人工智能设备的创新功能调动感官，将“听说读记”的英语学习痛点逐个击破?硬核技术分析双手呈上!

查词快、准、全

英语学习通关无障碍

有些同学反映自己英语每一项都很差，究其原因就是“不认识单词”!脱离词汇谈做题技巧，无疑是建造空中楼阁。而传统的纸质词典，查询效率低，手机APP等学习方式，容易让人分心，影响英语积累，并且容易产生厌烦心理。

词典笔可以让学生聚焦到学习本身，只需要握住笔轻轻划过生词句，读音和释意就会在屏幕上显现，同时配置了3.7英寸的高清大屏，单词的音标、释义、例句等一屏全显。

据了解，科大讯飞在业界首次通过CATTI全国翻译专业资格(水平)科研测试，机器翻译水平达到专业八级，在国际语音合成大赛中夺得十四连冠的佳绩。

查词快又准，词典笔的“知识储备”还相当全!词典笔采用OCR文字识别技术，扫描识别准确率高达99%，查词能力达到了词典笔领域的顶尖水平。同时，内置的权威词典不仅涵盖了小学到大学必备词汇，还囊括朗文当代高级英语辞典第5版，轻松搞定英文学习。系统还可终身免费升级，海量词库持续增加。

不论是单词查词还是整句翻译，都可以随意说随心查，中英语种自动判别，支持离线语音翻译。拼读查词功能——只需按住语音按钮，再逐次将组成单词的字母语音录入，便能够查到你想要查询的单词。

这时候，又有同学吐苦水，词库大脑容量小，一看就会，一记就废，单词背一个忘一个怎么办?一键收藏易错单词，生词本云端同步，手机一扫即可，随时随地复习巩固，英语学习更加便捷。

讯飞扫描词典笔使用了“全国中高考英语听说考试评分系统”同源口语评测技术，同时还集成了讯飞国际领先的语音识别、机器翻译、智能语音合成等技术，拥有权威发音教评功能，权威词典真人朗读，犹如外教贴身指导。

可能很多人都会疑惑，没有网络，这么智能的词典笔还可以使用吗?YES!无需连接WIFI，开机即用，扫描查词、语音翻译、跟读评测、离线例句朗读。

这支笔更靠谱的功能——儿童锁!开启后只支持查询单词，不能翻译长句，避免孩子通篇翻译，偷懒不思考。

超过一亿人都选择的科大讯飞

这回出英语学习帮手了

“高颜值” 与“内在美”兼备的扫描词典笔是科大讯飞人工智能技术在教育领域的新成果。科大讯飞深耕智慧教育16年，主打“因材施教，减负增效”，已经服务全国超过31个省级行政区，38000所公立学校的过亿师生，为中高考、大学四六级、托福、雅思的口语考试提供辅助智能评分。

截至目前，讯飞扫描词典笔已经陆续走进广东的华南师范大学附属中学、东莞市横沥中学、清远市博爱学校，北京的北京市海淀区教育科学研究院、北京一零一中学、清华大学附属中学、北师大第三附属中学等11所学校，安徽的合肥45中、合肥市50中西校教育集团、合肥市50中东校教育集团、合肥市50中天鹅湖教育集团、合肥市琥珀中学教育集团、合肥市第八中学、合肥市南门小学等近30所学校。在讯飞扫描词典笔的帮助下，学生可以结合自身的英语水平和英语学习需求，有针对性地加强英语薄弱点，提高英语学习效率。

图片：科大讯飞供图