《我的体育老师》引发体育老师共鸣

近日，由广州市教育局主办的“全国城市体育发展校长研讨活动”在广州举行。

南方网讯 （记者/杨智明）近日，由广州市教育局主办的“全国城市体育发展校长研讨活动”在广州举行，来自各省、市、区优秀学校体育工作者就如何落实新时代学校体育工作目标、加强和改进新时代学校体育育人方式、信息化管理与学校体育工作、体教融合的多元化实践探索等主题进行讨论和分享。期间，体育工作者们观看了由广东群星影业传媒集团、广州市教育局等联合摄制的青春校园片《我的体育老师》，更引发诸多话题并将研讨氛围推向高潮。

《我的体育老师》由广东知名导演周勇执导，影片讲述的是南武中学新来的体育老师刘昊辰坚持捍卫高中体育课的动人故事。影片去年8月在广州开机，历时32天的艰苦拍摄后顺利杀青。影片热血燃情，充满青春气息，导演周勇希望影片能让全社会更注重青少年身体素质，推动青少年体育锻炼常态化。

《我的体育老师》剧照（片方供图）

导演披露电影拍摄幕后艰辛：这是一个有温度的剧组

导演周勇在现场披露了电影拍摄幕后的艰辛过程。周勇导演介绍，剧组先后召开12次研讨会，邀请专家、师生等研究探讨，历经16稿精心打磨剧本。“采取这种团队作战的新路子，可以弥补某个编剧在某些方面的不足，可以在极短的时间内集思广益，把电影剧本创作好。”周勇导演如是说。

此外，作为青少年校园题材的热血青春片，遴选学生演员的重要性不言而喻。剧组在开机前在北京、广州两地海选了2000多名报名选手，在经过初试、复试、试镜环节后，仟承、冯依依、曾俊峰、周梦恬等40多位学生演员脱颖而出。剧组特邀国内知名表演老师、体育教练等开展了为期15天的声台形表、体育体能训练。为了把南武体能操融进电影片中，南武中学体能操教练周艳老师，放弃了暑假假期，来到剧组带领学员们练习。学生演员毕竟是第一次接触拍戏，难免会遇到各种困难，比如说上课请假、通宵拍戏、操场淋雨、反复重拍、蚊虫叮咬等等。同学们在拍完戏以后依依不舍，他们共同经历、共同成长。同学们说：“《我的体育老师》剧组是一个有温暖的剧组！”

《我的体育老师》剧照（片方供图）

影片获百余名体育工作者力荐

从11月底试映至今，《我的体育老师》短短一个月就积攒众多好评，影片试映一月口碑爆棚，观影过的师生、家长、专家力荐大家观看。不少电影专家和教育界观众认为，这部电影拍摄很及时，很有正能量，片中有许多的心灵鸡汤令人振奋，对全面推动学校开展阳光体育运动，助力学校开足体育课，激发全民热爱体育，推崇热爱运动理念，有积极、现实的教育意义。