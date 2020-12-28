《柳忠秧诗歌选集》（全四册）在广州首发

12月27日，《柳忠秧诗歌选集》（全四册）首发仪式在广州购书中心举行。

12月27日，《柳忠秧诗歌选集》（全四册）首发仪式在广州购书中心举行。30多位文学界、评论界大家莅临，诗人生前的诗友也纷纷赶来现场参与活动。诗人胞兄柳恩铭博士和柳忠秧妻子邓丽婷经历一年多时间，将诗人的诗歌和评论整理成册，在新年到来之前与读者见面。

柳忠秧（1969-2017），诗人、文化学者，中国当代文化史诗创作的代表性人物。代表作有《楚歌》《岭南歌》《国骚》《圣美大江》《哭长江》《天下江山黄鹤楼》《天下洞庭天下楼》等。2017年10月27日，柳忠秧因病早逝。

活动现场向越秀区先烈中路小学、海珠区知信小学、天河区五山小学举行了赠书仪式。

《柳忠秧诗歌选集》（第一册），收录了诗人的代表作三卷，即：《楚歌》《国骚》《楚颂》，此三卷采用长篇古体诗形式，回溯楚文化的源头，展现楚文化深奥而博大的内涵。《柳忠秧诗歌选集》（第二册），收录了诗人的代表作三卷，即：《岭南歌》《向阳湖的历史天空》《诗意珠江》等，此三卷或放歌岭南，或追溯历史，或生活抒情。《柳忠秧诗歌选集》（第三册），收录了诗人的代表作《哭长江》《圣美大江》《天下江山黄鹤楼》《天下洞庭天下楼》《岳阳楼顶的山河》等。这些诗，有壮怀激烈，有情趣雅致，有悲喜起伏，有真情大义，将长风浩荡的诗歌风格一展无遗。《柳忠秧诗歌选集》（第四册），收录了诗人有代表性的长章、短章、词章及友人间的互和诗章等。

诗人书磊先生在《中秋和柳忠秧诗》中，对忠秧的诗歌做了诗性定位：“风神不思振汉唐，暂将月明读华章。潜心著述岂窥柳，使气为文如磨枪。数字世界万众喜，八股乾坤几人伤。对酒论文知音少，忽念南国有忠秧。”