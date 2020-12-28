阅读伴成长，书香飘万家 广州市线上亲子阅读系列活动陆续开展

12月27日，“阅读伴成长 书香飘万家”广州市线上亲子阅读系列活动之“悦读树新风——亲子悦读名家分享会”第一期成功开展。

12月27日，“阅读伴成长 书香飘万家”广州市线上亲子阅读系列活动之“悦读树新风——亲子悦读名家分享会”第一期成功开展。该活动旨在帮助儿童爱上阅读、懂得阅读、享受阅读，引导广大家庭培养良好的阅读习惯，全面提高家庭成员素质和社会文明程度，进一步深化文明家庭创建专项工作，助力广州市精神文明建设。

本次活动由广州市精神文明建设委员会办公室、广州市妇女联合会主办，主题为“营造好家风，培育好孩子”，邀请著名作家、原广州市作家协会主席、第二届广东文艺终身成就奖获得者章以武先生主讲分享。

活动现场，章以武先生围绕“营造好家风，培育好孩子”，从读好书说开。他强调优秀的作品是有生命感觉的。比如朋友的女儿读完《马戏班到了镇上》忍不住哭泣，因为她和小说中那些被骗去搭马戏帐篷、累得筋疲力尽最后没看成马戏的孩子们，是紧紧相拥共同呼吸的。孩子透过阅读好作品，能够感知真善美与假恶丑。又比如《老人与海》，纵然已是94岁高龄的老者，《岭南文库》主编岑桑先生，读后依旧心怦怦然，忍不住感叹，“我不怕更老，我会更好。”这就是好书的力量，哪怕短短几千字，也会穿越历史，让现代人读后同样感动不已。不仅如此，诸如关于抗疫一线钟南山院士等医务工作者、或者港珠澳大湾区时代工程的报告文学作品，同样感人肺腑，都可以让孩子们读一读。

“人的基因是父母遗传的，无法改变，但优秀的文学经典作品，是可以改变人生基因的。”章以武先生如是说。谈及具体应该如何营造好家风、培育好孩子，章以武先生结合自身的心得感悟以及周边的真实案例，为大家总结了三个关键词：接纳、榜样、陪伴。首先家长要善于接纳，接纳孩子的种种表现，养人重在养心，应和风细雨地与孩子一起成长。然后家长要做好榜样，父母是孩子的镜子，孩子是父母的影子，孩子的行为模式是受家庭影响的，有了好家风才有好孩子。最后家长要悉心陪伴，陪伴是父母对孩子积极的关注，让孩子感受到爱的流动与温暖。不少家长说没时间陪伴孩子，“时间是挤出来的，心在哪，时间就在哪！”

对话分享的过程中，本次活动主持人、广州电视台主持人杜雨轩，就读好书营造好家风、如何陪伴孩子阅读成长等问题，分享了自己的经历感悟与心得体会。

据了解，广州市线上亲子阅读系列活动将开展4期亲子悦读名家分享会。同时还推出“书香飘万家——线上亲子悦读挑战”活动，在 “书香飘万家 羊城亲子悦读”专属小程序上，用音频记录家庭共读、亲子共读的温馨美好时刻。主办单位为所有完成线上亲子悦读挑战的家庭，免费赠送一本青少年优秀荐读图书，以鼓励并倡导更多家庭开展亲子阅读，从而推动“书香羊城”全民阅读，助力广州市精神文明建设。