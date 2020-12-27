第三届广东IT女性菁英2020高峰论坛在广州举办

作为IT女性的年度盛会，本次会议包括主题报告和圆桌论坛，特邀高校、科技机构及知名企业的专家、学者、成功人士，围绕IT女性职业规划、角色转换、能力提升、教育行业等话题交流探讨、碰撞思维火花，分享女性菁英的奋斗历程和人生感悟，聚焦IT女性话题进行巅峰论道。

12月25日，第三届广东IT女性菁英2020高峰论坛在广州珠江宾馆举办。本次论坛由广东省计算机学会、广东省计算机学会IT 女工委主办，广东恒电信息科技股份有限公司、云宏信息科技股份有限公司、AWS亚马逊公司、戴尔（中国）有限公司共同承办，广东技术师范大学电子与信息学院协办。

作为IT女性的年度盛会，本次会议包括主题报告和圆桌论坛。特邀高校、科技机构及知名企业的专家、学者、成功人士，围绕IT女性职业规划、角色转换、能力提升、教育行业等话题交流探讨、碰撞思维火花，分享女性菁英的奋斗历程和人生感悟，聚焦IT女性话题进行巅峰论道。

IT女工委秘书长高静董事长主持会议

广东省计算机学会理事长韩国强教授发表致辞时说道，“IT女工委是一个优秀的平台，不仅很好地服务了IT女性从业者，还带领广大女性工作者撑起了IT界‘半边天’。”

广东省计算机学会韩国强理事长致辞

现场，主题报告由广东恒电信息科技股份有限公司高静董事长和暨南大学信息科学技术学院易清明教授主持，数十名嘉宾作了主题演讲。其中，华南理工大学计算机科学与工程学院院长、欧洲科学院外籍院士、欧洲科学与艺术学院院士陈俊龙院长首先作《动态结构神经网络：构建叠层宽度神经成深度模型》主旨报告，给大家分享了机器学习领域最新的研究成果，他深入浅出地阐述了新类长短期记忆人工神经网络体系结构和应用，技术前沿，精彩纷呈。接着，广东工业大学计算机学院院长程良伦作为广东省信息物理融合系统重点实验室主任就信息物理融合系统做了题为《知识自动化与软件化》的主题报告，详细介绍了工业软件的现状及未来发展方向，让大家切实感受到新一代工业软件应用所带来的强大力量。此外，论坛给IT女性带来了健康礼物，诚邀广东省人民医院肿瘤中心乳腺科主任廖宁主任分享了《健康人生，从乳开始》，她运用大量的数据从生活的方方面面告诫女性朋友健康人生从乳开始。 广东恒电信息科技股份有限公司方鑫总经理作了题为《创新发展，恒电之路》的演讲。亚马逊AWS教育行业周君经理为大家带来了《AWS和您一起共建教育新时代》的话题，引起与会者的强烈共鸣。戴尔南区教育行业技术黄健总监分享了《教育行业数字化转型》的主题演讲。云宏信息科技股份有限公司纪诗琦产品总监演讲《企业及创新产品介绍》，分享了他们国产化的创新产品。

陈俊龙院士作《动态结构神经网络：构建叠层宽度神经成深度模型》学术报告

程良伦院长作《知识自动化与软件化》学术报告

廖宁主任作《健康人生，从乳开始》主旨演讲

圆桌论坛由IT女工委主任高英教授主持。仇晶教授、詹志辉教授、丁丽萍研究员、朱丽芬副总裁、朱丹阳董事长、韩炜副总裁、廖宁主任等7位嘉宾从容应对。仇晶教授作为优秀的青年科研工作者，为初入科研和成长中的女性分享了自身经验；詹志辉教授作为唯一的男嘉宾诚恳地给学术界的女性科研工作者良好的建议；丁丽萍研究员结合自身经历，畅谈了在工作中如何兼顾学术研究和企业管理；朱丽芬副总裁倾囊相授职场女性如何提升自己的竞争力；朱丹阳董事长分享了自己从学术型女博士华丽转身为成功女企业家的心路历程；韩炜副总裁作为企业高管、职场女神为优秀女员工的发展指明了道路；廖宁主任幽默风趣、富有哲理地分析了IT行业职场女性如何排解压力，保持身心健康。7位嘉宾的从业经历及对职场的明察秋毫，彰显出“巾帼不让须眉”的态势，折射出IT女性从业者在职场中大有可为。

据了解，广东省计算机学会IT女工委成立于2017年，主要职责是为大专院校、科研机构及企事业单位的IT女性工作者提供专业的交流平台。通过年会、学术讲座、联谊等活动探讨科学发展前沿、IT女性职业规划、职场能力提升，以及分享女性精英的奋斗历程和人生感悟等。

记者：柯丹洁

通讯员：罗闻泉