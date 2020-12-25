广州越秀区和白云区的家长请注意，给孩子免费做A.I.学习体检的机会来啦

讯飞智能学习机将走进广州的小区搭建“A.I.学习解忧所”，包括设置挂号吐槽区、自查体检区、学习解忧区、互动体验区多个“打卡点”让孩子们深入测试自己的学习能力，寻找A.I.提分密码。

“我一个月出差二十来天，她妈妈也忙生意，从小学四年级开始她的成绩就从原来的排名前十降到评级C。”

佛山顺德新塘镇中心小学六年级学生陈同学（化名）的爸爸回忆道。

看着女儿的成绩在C和B之间反复横跳，陈爸爸心塞塞。

最终陈爸爸为女儿找来一位“A.I.私教”讯飞智能学习机，个性化精准学习，让她在提分的路上一路畅通绿灯。想体验陈同学的提分帮手吗？机会来了，讯飞智能学习机即将走进广州市越秀区东风东路787号东风广场及广州市白云区同和蟾蜍石北路时代花生二期，与广州街坊一起为孩子做学习“体检”，帮助孩子查找学习薄弱项。

个性化学习精准提分

知识点从“红”转“绿”，爸爸放心了

陈爸爸很明确女儿成绩下降的原因是在于他们对监督孩子学习的疏忽，在朋友的推荐下，在2019年的12月份，陈爸爸尝试选择讯飞智能学习机。

“在网上也了解到了讯飞智能学习机数理化个性化精准学这个特色功能，专门针对知识薄弱项。”

女儿成绩倒退最明显的就是数学，这个功能一下子就打动了陈爸爸。

“原来的问题是我既不知道她学到哪里，也不清楚她哪里不懂，现在她用讯飞智能学习机的 ‘A.I.同步精准学’功能同步课堂练习，我就知道她学到哪了，只要知识图谱显示‘绿灯’，我就知道她掌握这个知识点了，这我就心里有数了嘛。所以我要求她每天要用讯飞智能学习机做题三十分钟，必须每个章节和小节‘绿灯’了才能休息。”

就这样陈爸爸认认真真地监督了女儿三个月。

“现在她‘绿灯’的效率提高了很多，以前花上一个小时，一个章节都没能搞定，现在花上十五分钟就可以了。”

都说英语是越学越轻松，其他学科的学习也是一样，讯飞智能学习机集合3000多名师一起用人工智能和大数据的技术构建了知识点逻辑脉络连通的知识图谱，在不断的精准练习中对过去掌握不扎实的知识点查漏补缺，根基牢靠了，学习效率自然噌噌噌就上去了。

这种越学越轻松的正反馈，也让陈同学越来越有动力学习，学习成绩在一年时间内也稳步上升从原本的C稳定到B，数学期末考试拿到了接近A的成绩。

摆脱焦虑

让学习既自律又有效率

新冠肺炎疫情让教育一下步入数字化生存时代，陈爸爸对电子产品的态度也比较开明。

“讯飞智能学习机的系统会将女儿的学情报告发送给我，就减轻了很多监管的力气了。”要让孩子自律学习，家长的外在引导加上学习过程中的正向反馈最终实现良性循环就尤为关键。家长和这位A.I.私教联手，让孩子的学习既自律，又高效。

值得一提的是，讯飞智能学习机背后是深耕人工智能源头核心技术21年的科大讯飞，而它在智慧教育领域已耕耘16年，相关的智慧教育解决方案已服务过全国超过31个省级行政区，38000所公立学校过亿师生。

为孩子做一次“学习体检”

这个周末广州见！

这个周末，孩子们有机会在广州和讯飞智能学习机“亲密接触”了！

讯飞智能学习机将走进广州的小区搭建“A.I.学习解忧所”，包括设置挂号吐槽区、自查体检区、学习解忧区、互动体验区多个“打卡点”让孩子们深入测试自己的学习能力，寻找A.I.提分密码。

“A.I.学习解忧所”在广州如下小区约定您：

时间：12月26-27日9：00-19:00

地点：广州市越秀区东风东路787号东风广场；

广州市白云区同和蟾蜍石北路时代花生二期