奥园暨大携手育才 2020年度梓文励志奖学金颁发仪式即将举行

近日，“暨南大学奥园教育发展基金”的奖学金已评选出获得者，将于12月28日，在暨南大学举行“公益力量助力培养一流人才——2020年度梓文励志奖学金颁发仪式暨大湾区公益助学论坛”，为获奖学子颁发荣誉证书。

南方网讯 （记者/黄绮铌）近日，“暨南大学奥园教育发展基金”的奖学金已评选出获得者，将于12月28日，在暨南大学举行“公益力量助力培养一流人才——2020年度梓文励志奖学金颁发仪式暨大湾区公益助学论坛”，为获奖学子颁发荣誉证书。

“暨南大学奥园教育发展基金”是2020年9月由中国奥园集团联合暨南大学共同设立，基金下设 “梓文励志奖学金”，助力更多品学兼优的学子接受教育，扬帆远航。

颁发仪式上，暨南大学奥园教育发展基金将现场聘任《人生第一讲》荣誉讲师，并开启首期《人生第一讲》课程，为学生走向社会后就业、创业的方向提供建议，分享人生经验。

此外，活动还有来自教育领域的专家学者围绕“大湾区公益助学”交流分享，探讨在粤港澳大湾区经济发展形势下，公益助学将为区域发展带来的机遇，助力校企教育事业高质量发展。

为加强深度交流与人才培养，暨南大学与中国奥园将联合设立实习基地，为暨大新闻与传播学院学生提供一个学习、成长与展示的平台，深化梓文励志奖学金内涵。该教学实习基地将在会上揭牌。

据介绍，梓文励志奖学金奖项包括“励志奖励专项”、“国外交流专项”、“博士后专项”三大部分，在贫困学子助学、优秀学子交流访学以及博士后科研等方面为暨大学子提供资金支持，鼓励和培养优秀学子潜心学术、开拓视野、勇攀科研高峰。

其中，励志奖励专项每年奖励50名暨大符合条件的全日制本科新生，每人2万元。国外交流专项每年评选20-30名暨大在读全日制本科生或研究生，资助其赴国外进行长短期交流访学，一、二、三等奖获得者分别得到6万、4万、2万元奖励。博士后专项每年支出100万，资助暨大获批国家或广东省高层次人才资助计划的博士后10-20名，每人10万元(分两年发放)。

梓文励志奖学金奖项是暨大迄今学生奖励金额最高、覆盖面最广、管理最规范、影响力最深远的社会奖助学金。

教育是国之大计，与国家前途命运紧密相连。勇于承担社会责任的企业组织，通过对教育的公益资金投入，助力为国育才。早在 20 年前，中国奥园便开始投身教育事业。在中国奥园集团董事会主席郭梓文的带领下，中国奥园始终秉承“高效、诚信、责任、共赢“的核心价值观，在保持高质量、可持续、全面发展的同时，积极践行企业社会责任，助力教育持续均衡化发展。目前中国奥园累计投入超过 10 亿元用于公益慈善，包括教育事业、扶贫助困等。

此前，中国奥园于2018年向暨大捐赠1000万元，暨大“奥园楼”揭牌;在学校百年校庆及建校105周年时，中国奥园还曾捐赠数百万善款，支持学校教育事业的发展及资助贫困学生完成学业。名企和名校联手办学，优化教育资源配置，助推区域教育发展正成为一种新举措。而企业家的教育情怀和践行行动，更为进一步完善多渠道筹措教育经费，支持和规范社会力量兴办教育，发挥重要作用。

12月28日， “公益力量助力培养一流人才——2020年度梓文励志奖学金颁发仪式暨大湾区公益助学论坛”将为获得者颁发证书，届时南方网、南方+将同步直播活动现场，带来《人生第一讲》、 “大湾区公益助学”主题演讲等精彩内容，敬请期待!