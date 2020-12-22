广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

冬月，我们在大山里听见花开——“田埂花开”计划乡村学校探访之行

2020-12-22 13:30 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　12月21日上午，大山环抱的连州市丰阳镇中心学校附近，一群五年级的孩子们正在进行一堂特别的美育融合课。课堂设立在已有超过一千年历史的丰阳古村的中央戏台上，孩子们在三位“田埂花开”艺术素质支教老师的带领下，通过讲解和体验重新认识他们熟悉又陌生的本土文化，创作出一个个形象丰富的祈剧脸谱，并逐一与大家分享自己的灵感来源。

　　乡土文化+美育融合课堂，呈现多元的乡村

　　这种根据当地特色打造的乡土教学活动在半年前由“田埂花开”计划发起，由项目的艺术素质支教老师共同策划实施，迄今为止已经产生主题丰富、形式多样的师生艺术作品近3000件。这些作品中的代表已经在今年9-12月通过广东省时代基金会主办的线上、线下展的形式进入了公众的视野。

　　与往日不同的是，今日的课堂上多了一群来自大山外的客人，他们受到“田埂花开”计划的邀请，带着对乡村教育的热情走进乡村学校，与他们关心的孩子们一起参与了这堂别具特色的美育融合课，参与到“田埂花开”计划的公益行动中。

　　除此之外，他们还以自己的专业特长和人生阅历，为乡村学校带去了内容丰富的义教课。“小小公司开起来”、“‘田埂花开’课堂新闻发布会”、“我和艺术的故事”……这些新颖又有趣的课题由主讲嘉宾和服务于保安镇中心学校的三位“田埂花开”艺术素质支教老师共同开发，帮助孩子们增长见闻，增添美好的美育课堂体验。

　　教育服务+空间改造，助力乡村美育发展

　　由广东省时代基金会于2018年启动的公益项目——“田埂花开”计划，通过向教育匮乏的乡村输送美育、体育支教老师，在当地建设多功能艺术教室，为当地老师提供专业培训等，持续支援乡村艺术素质教育发展。

　　迄今为止，“田埂花开”计划已在广东省14个地市以及多个省外地市落地；共建设139个“田埂花开”多功能艺术教室；输送3批艺术素质教育支教志愿老师，开展超过20000节艺术素质教育课；为超过15000人次的乡镇音美体教师提供了专业的线上线下培训。直接受惠学生超过8万人。

　　这个公益项目还在不断向上生长着。除了“艺术素质教育支教”、“多功能艺术教室”、“在地教师孵化”三个板块不多迭代与扩大规模以外，启动“田埂花开”绘本计划、和公益伙伴一起出版全国首本《乡村教育蓝皮书》、首开“田埂花开”艺术节……这些都是“田埂花开”计划在两年多的成长中对所观察到的乡村教育需求的真诚回应。

　　“田埂花开”+爱心人士力量，看见乡村教育无限可能

　　在谈及组织这样一场访校活动的初衷时，“田埂花开”计划的发起人之一、广东省时代基金会理事长李玲玲提到，时代基金会每年都会邀请一批关心乡村教育发展、支持“田埂花开”计划开展的来自各行各业的代表们走进乡村，参与访校活动。“观察、参与、反馈、发声……他们的到来既给‘田埂花开’计划带来许多新的思考和启发，也会给乡村学校带来多方位的资源和支持。一个人、一个机构的力量总是有限的，当更多的人、更多的力量加入到推动乡村艺术素质教育进步的事业中，乡村教育的发展就有了更大的想象。”

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第24期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235