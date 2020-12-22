冬月，我们在大山里听见花开——“田埂花开”计划乡村学校探访之行

12月21日上午，大山环抱的连州市丰阳镇中心学校附近，一群五年级的孩子们正在进行一堂特别的美育融合课。

12月21日上午，大山环抱的连州市丰阳镇中心学校附近，一群五年级的孩子们正在进行一堂特别的美育融合课。课堂设立在已有超过一千年历史的丰阳古村的中央戏台上，孩子们在三位“田埂花开”艺术素质支教老师的带领下，通过讲解和体验重新认识他们熟悉又陌生的本土文化，创作出一个个形象丰富的祈剧脸谱，并逐一与大家分享自己的灵感来源。

乡土文化+美育融合课堂，呈现多元的乡村

这种根据当地特色打造的乡土教学活动在半年前由“田埂花开”计划发起，由项目的艺术素质支教老师共同策划实施，迄今为止已经产生主题丰富、形式多样的师生艺术作品近3000件。这些作品中的代表已经在今年9-12月通过广东省时代基金会主办的线上、线下展的形式进入了公众的视野。

与往日不同的是，今日的课堂上多了一群来自大山外的客人，他们受到“田埂花开”计划的邀请，带着对乡村教育的热情走进乡村学校，与他们关心的孩子们一起参与了这堂别具特色的美育融合课，参与到“田埂花开”计划的公益行动中。

除此之外，他们还以自己的专业特长和人生阅历，为乡村学校带去了内容丰富的义教课。“小小公司开起来”、“‘田埂花开’课堂新闻发布会”、“我和艺术的故事”……这些新颖又有趣的课题由主讲嘉宾和服务于保安镇中心学校的三位“田埂花开”艺术素质支教老师共同开发，帮助孩子们增长见闻，增添美好的美育课堂体验。

教育服务+空间改造，助力乡村美育发展

由广东省时代基金会于2018年启动的公益项目——“田埂花开”计划，通过向教育匮乏的乡村输送美育、体育支教老师，在当地建设多功能艺术教室，为当地老师提供专业培训等，持续支援乡村艺术素质教育发展。

迄今为止，“田埂花开”计划已在广东省14个地市以及多个省外地市落地；共建设139个“田埂花开”多功能艺术教室；输送3批艺术素质教育支教志愿老师，开展超过20000节艺术素质教育课；为超过15000人次的乡镇音美体教师提供了专业的线上线下培训。直接受惠学生超过8万人。

这个公益项目还在不断向上生长着。除了“艺术素质教育支教”、“多功能艺术教室”、“在地教师孵化”三个板块不多迭代与扩大规模以外，启动“田埂花开”绘本计划、和公益伙伴一起出版全国首本《乡村教育蓝皮书》、首开“田埂花开”艺术节……这些都是“田埂花开”计划在两年多的成长中对所观察到的乡村教育需求的真诚回应。

“田埂花开”+爱心人士力量，看见乡村教育无限可能

在谈及组织这样一场访校活动的初衷时，“田埂花开”计划的发起人之一、广东省时代基金会理事长李玲玲提到，时代基金会每年都会邀请一批关心乡村教育发展、支持“田埂花开”计划开展的来自各行各业的代表们走进乡村，参与访校活动。“观察、参与、反馈、发声……他们的到来既给‘田埂花开’计划带来许多新的思考和启发，也会给乡村学校带来多方位的资源和支持。一个人、一个机构的力量总是有限的，当更多的人、更多的力量加入到推动乡村艺术素质教育进步的事业中，乡村教育的发展就有了更大的想象。”