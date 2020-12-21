《凉宫春日的直观》全球同步首发

时隔近10年，轻小说经典作品《凉宫春日》新作《凉宫春日的直观》于全球同步首发。

南方网讯 (记者/杨智明)时隔近10年，轻小说经典作品《凉宫春日》新作《凉宫春日的直观》于全球同步首发。同时，出品方天闻角川为此举办“凉宫春日主题创意园活动。

由谷川流创作、伊东杂音负责插画的凉宫春日系列，于2011年5月25日由天闻角川独家引进并发行。2020年11月25日，谷川流时隔9年半再推凉宫春日系列新作《凉宫春日的直观》。

截至2017年，凉宫春日轻小说系列全球累计总销量达2000万，在轻小说销量史上排名第三。