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《凉宫春日的直观》全球同步首发

2020-12-21 19:03 来源：南方网
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　　南方网讯 (记者/杨智明)时隔近10年，轻小说经典作品《凉宫春日》新作《凉宫春日的直观》于全球同步首发。同时，出品方天闻角川为此举办“凉宫春日主题创意园活动。

　　由谷川流创作、伊东杂音负责插画的凉宫春日系列，于2011年5月25日由天闻角川独家引进并发行。2020年11月25日，谷川流时隔9年半再推凉宫春日系列新作《凉宫春日的直观》。

　　截至2017年，凉宫春日轻小说系列全球累计总销量达2000万，在轻小说销量史上排名第三。

 

编辑： 张霜

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