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“都来读书”走进贵州湄潭，浙大教授与小学生共读诗词哲学

2020-12-21 16:38 来源：南方网
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　　“空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。”琅琅书声，掀开了一场特别的读书会序幕。

　　12月19日，“都来读书”全民阅读计划携手浙江大学，走进贵州湄潭浙大小学。5位来自浙江大学人文学院、传媒与国际文化学院的教授，与当地25名小学生同堂共读人文经典，抖音号@浙江大学 全程直播记录。

　　“唐宋诗词中的月光世界”、“《论语》故事”、“南宋词人辛弃疾”、“王阳明在贵州的故事”、“诗人带着照相机”教授们精心挑选的五个主题，在读书会上被相继分享。据介绍，这场“都来读书”举办的线下读书会，旨在通过大学教授与小学生的交流互动，让孩子们在阅读中体会传统文化的魅力。

　　本次读书会，也是一场“前缘再续”。80年前，为了尽力保存战时学术力量，“浙大西迁”到贵州遵义、湄潭。80年后，浙大教授再次回到湄潭举办小学生读书会，以学术的初心，启蒙新一代。

　　“如同音乐无国界一样，诗心，也不分老幼。读一些诗词，如共对清风明月，我们和孩子们的心是相通的。”浙大人文学院教授孙敏强，带着“唐宋诗词中的月光世界”，开启了读书会的分享。他在黑板上写下“原乡”二字，以小学生们熟习的《静夜思》入手，讲述着月亮与故乡。

　　“这些诗大家都会背，它们已经属于我们了，但又不属于我们，需要我们用一生去体会。”孙敏强的话音刚落，五年级的小学生们回应道，“现在没有完全懂，是因为我们没有背井离乡的经历。”读书会上，大家延展品读贺知章的“少小离家老大回”，韦庄的“未老莫还乡，还乡须断肠”，进一步体会诗作中的情感。

　　同为浙大人文学院教授的池昌海，为学生们带来“《论语》哲理故事”。他摘取《论语》中孔子和学生之间的故事，让小学生们更直接理解其中的学习理念：子路、冉有、公西华问孔子同样的问题，得到不同的“因材施教”的回答;“不愤不启，不悱不发”是孔子看重的因时施教。“孔夫子这个可爱的老爷爷，也有我们现代的平等、民主意识，对弟子宽严有别。”池昌海讲述道。

　　随着读书分享的不断深入，大学教授和小学生们谈起了彼此的梦想。10-11岁的孩子们，梦想里有画家、演员、数论家、理论物理学家……“之所以讲辛弃疾的故事，是因为我的梦想。我从小在部队营房里长大，有从军的梦。”浙大传媒与国际文化学院教授卫军英讲述着辛弃疾的军旅故事，和孩子一起回溯着千百年前的家国情怀。教了30多年书，这是卫军英第一次面对小学生讲述，他认为中国文化深植于我们内心，无论是对于大学教授，还是小学生，通过中国古典诗词分享，都是一种很好的文化沟通方式。

　　读书会举办在贵州湄潭，浙大传媒与国际文化学院教授胡志毅想要让孩子们了解故乡“此地”的历史，他特意选择了分享“王阳明在贵州的故事”。同为传媒与国际文化学院的教授江弱水，则从“诗人带着照相机”的角度切入，为孩子们讲述经典诗词中，作者用语言、绝句、词牌把眼前景致像拍照一样聚焦记录。

休息间隙，孩子们围着浙江大学传媒与国际文化学院教授江弱水求签名

　　读书会上，教授们还带来了自己的书作，给小学生们阅读留念。孩子们翻开崭新的扉页，一到休息间隙，便纷纷围到老师身边求签名和合影。“我要把今天的读书会分享给我的好朋友，老师们仿佛把我带到了唐宋诗词描绘的情境中，我以后也想成为一名诗人，把身边的人、发生在身边的故事，都写下来。”10岁的周雨涵说。

　　据了解，“都来读书”计划由抖音、今日头条、番茄小说、西瓜视频联合8所211高校、30家文化机构共同发起，助力大众读好书、好读书。计划吸引了诺贝尔文学奖获得者莫言、历史学家阎崇年等60多位作家、学者、文化文艺名人加入并担任“领读人”，以抖音短视频、直播或微头条、头条号文章的形式，发布读书建议、读书感悟，与阅读者广泛交流、帮助阅读者深入阅读。

编辑： 潘沈思

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