“‘一国两制’的港澳实践与中华民族伟大复兴”学术研讨会在暨大召开

12月20日，“‘一国两制’的港澳实践与中华民族伟大复兴”学术研讨会在暨南大学召开。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/李伟苗）12月20日，由暨南大学铸牢中华民族共同体意识研究基地主办，暨南大学马克思主义学院、暨南大学中华民族凝聚力研究院承办的“‘一国两制’的港澳实践与中华民族伟大复兴”学术研讨会在暨南大学召开。会议邀请来自内地及港澳地区的专家、学者30余人进行集中研讨，吸引了国内各大高校的青年教师和学生上百人前来参加。

研讨会现场

暨南大学党委副书记、铸牢中华民族共同体意识研究基地主任夏泉在致辞中表示，庆祝澳门回归21周年，系统总结具有澳门特色的“一国两制”成功实践经验，对于“一国两制”在香港的进一步实践和探索“一国两制”的台湾方案有重要启示。

国家民委研究室副主任、一级巡视员王海青指出，应紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这一主线，加强对铸牢中华民族共同体重大论断的阐释，加强对铸牢中华民族共同体意识关键问题的研究，加强各民族交流交往交融史研究，加强各民族的共同性研究，加强民族工作的政策法规研究等。这为暨南大学铸牢中华民族共同体意识研究基地的建设提供了重要指引，对铸牢港澳台同胞、海外侨胞的中华民族共同体意识有重要启示。

会上，中国社会科学院民族学与人类学研究所民族理论研究室主任陈建樾，暨南大学历史系教授、澳门科技大学讲座教授汤开建，澳门城市大学协理副校长叶桂平，广东省社会科学院国际问题研究所所长、粤港澳大湾区研究院秘书长刘伟，暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院副院长陈奕平等学者围绕“中华民族共同体意识的建构”和“‘一国两制’的港澳实践”进行了主旨演讲。

本次研讨会还设置了四场分组讨论，分别围绕“铸牢中华民族共同体意识”“一国两制与国家统一”“一国两制的香港实践”“一国两制的澳门实践”等主题展开。来自国内各大高校的青年教师和硕博研究生在此进行学术的交流和思想的碰撞。

据悉，“铸牢中华民族共同体意识研究基地”是服务决策、学术创新、培养人才的科研创新平台，于2020年7月10日在暨南大学揭牌成立。基地围绕队伍建设、学术研究、人才培养、成果转化、平台建设等开展工作，坚持高端智库定位，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供智力支撑。