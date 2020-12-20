2020广汽传祺全国大学生广告创意挑战赛落幕

赛事经历两个多月激烈的海选与晋级赛角逐，最终文案类、平面类、视频类分别决出三强。

南方网讯 （记者/杨智明）12月19日，寻找创意合伙人——2020年广汽传祺全国大学生广告创意挑战赛决赛于华南理工大学完美落下帷幕。赛事经历两个多月激烈的海选与晋级赛角逐，最终文案类、平面类、视频类分别决出三强，广汽传祺的“创意合伙人”诞生。

广汽传祺创意合伙人正式诞生

本次创意挑战赛决赛别出心裁，一改过往颁奖晚会形式，选手与作品成为全场焦点。随着舞台铜锣的敲响，选手们纷纷亮起自己的创意摊位，组成才华市集嘉年华，并以最新潮的直播方式，最自由的拉票形式，展现最创意的作品，淋漓尽致地展现当代大学生的创意才华。

参赛选手在才华市集展示创意作品

现场还联动多品牌，打造吃喝玩乐的综合性集市。观众与评委通过现场才华市集上设置的30个选手作品墙，欣赏参赛选手的创意佳作，同时还可以享受精美的茶歇、感受新奇的产品，欣赏充满活力的说唱和街舞表演。

专业评委现场评审

最终在文案类、平面类、视频类三个类别分别决出三强，获得了大众评审与专业评审的高度认可。决赛现场还为在才华市集上表现优秀的选手，特别颁发现场人气奖，鼓励选手们的优秀创意。

广汽乘用车张跃赛总经理为一等奖获奖选手颁奖

据悉，2020广汽传祺全国大学生广告创意挑战赛是一项面向全国高校在校全日制大学生、研究生的创意赛事，为百万学子提供了一个开放活力的创作平台。10月中旬启动以来，广汽传祺在广州、北京、上海、长沙、武汉、杭州、南京、成都、西安、沈阳等10城60多所高校开展精彩纷呈的比赛活动。通过“不公开课”校园宣讲、“巨型创意盲盒”开学礼派发活动、“才华市集”创意比赛等线上线下融合、丰富多彩的潮流活动，吸引广大学子参与，助力赛事传播和创意破圈。

广汽乘用车副总经理、广汽传祺汽车销售有限公司总经理李勇表示，历时两个多月的挑战赛，我们很高兴能与才华横溢的大学生一起碰撞新思维、探索创意的无限可能。

广汽乘用车副总经理、广汽传祺汽车销售有限公司总经理李勇致辞

决赛获奖选手收获的除了荣誉和丰厚奖品之外，更重要的是将成为广汽传祺创意合伙人，广汽传祺将为其提供直通大厂的实习岗位名额，还将提供一笔“创意热店启动金”，由大赛组委会亲自进行项目扶持、培训赋能等，促进个人创业技能提升。未来，广汽传祺还将持续开展100家“创意热店”孵化计划，打造中国汽车行业的一台创意引擎，为广汽传祺品牌创新提供澎湃动力。

本次全国大学生广告创意挑战赛举办，再次展现出广汽传祺品牌年轻化、创新求变的决心。通过创意合伙人模式，广汽传祺将与新生代创意人建立起紧密的沟通桥梁，年轻、有想法、有干劲的创意合伙人将以自身特长，远程参与广汽传祺的品牌共建、品牌活动等工作，助力广汽传祺成为更受年轻人喜爱的品牌。

图片：活动方供图