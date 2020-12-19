聚焦高校在线开放课程创新发展，粤港澳专家、教师线上线下深度探讨

本届大会展现联盟在抗击疫情期间在线开放课程建设、管理与应用的经典案例，深入探讨后疫情时代在线开放课程的融合、创新和质量。

南方网讯(记者/唐巧燕 通讯员/李伟苗)12月19日，以“融合·创新·质量——后疫情时代在线开放课程创新发展与应用”为主题的2020年粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟年会在暨南大学召开。本届大会展现联盟在抗击疫情期间在线开放课程建设、管理与应用的经典案例，深入探讨后疫情时代在线开放课程的融合、创新和质量。来自全国各地特别是粤港澳三地高校的180多位专家学者、学科教师通过线上与线下相结合方式出席了本次会议。

会议现场

教育部高等教育司一级巡视员宋毅副司长指出，我国慕课数量和应用规模现位居世界第一，下一步，教育部将加快构建高等教育高质量发展体系，努力开创高等教育提质创新发展的新局面。对联盟的未来发展他提出三点希望：一是持续开展一流课程建设，落实立德树人根本任务,建设湾区特色一流课程;二、促进在线资源常态化共享应用，推动联盟高校学分互认;三、发挥湾区地缘优势，共建高质量专业课程、人文课程和国际课程，促进湾区高等教育集群发展。

广东省教育厅高教处姜琳处长指出要发挥慕课与在线教育优势，构建方式更加灵活、资源更加丰富、学习更加便捷的学习体系，要全面开展一流课程建设，树立课程建设新理念，全面推进“四新”建设，深入挖掘各门课程蕴含的思想政治教育内容，促进专业课与思想政治理论课同向同行;在线开放课程是建立健全大湾区高等教育合作发展体系的有力抓手，联盟要在慕课建设、质量标准、课程运行和效果测评树标准，建规则，坚持改革创新，持续推动共享在线开放课程学分课的校内学分认定和校际学分互认，建立“互联网+教育”“智能+教学”新形态，促进学习方式变革，构建粤港澳大湾区高等教育教学新生态。

粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟理事长暨南大学张荣华副校长在会上做了工作报告，他从抗击疫情、在线开放课程建设与应用、联盟探索创新三个方面介绍了粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟的工作。他谈到，联盟持续推进粤港澳跨校学分课共享工作，已开展三学期的跨校学分课选学工作，参与的高校达到40所，累计选修课程510门次，累计5.7万学生选学跨校课程。会上启动联盟优质大课项目，该项目将采用粤港澳三地高校合作共建方式，将集聚院士、国家级名师等联盟优质师资，建设聚集新时代、新发展，激励学生勤奋向学、蓬勃向上的“四新”课程，形成湾区系列大讲堂。

张荣华理事长宣布新增会员名单

会上，粤港澳9位专家从不同角度分享了自己对在线教育与一流课程的理解与建议、研究与实践、改革与创新。此外，本次大会还设置了圆桌论坛，展开“大湾区高校协同发展之路：湾区之大与大学之大的双向赋能”的讨论，与会嘉宾结合十四五规划从教学和人才培养角度探讨大学与湾区建设如何双向赋能，共同服务国家战略。

据介绍，粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟于2018年11月24日，在广东省教育厅指导和中山大学、华南理工大学、暨南大学等11所高校联合倡议下成立，现有成员高校82所,其中港澳高校7所、高职院校13所。