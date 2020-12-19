助力智慧教学，讯飞扫描词典笔走进华南师范大学附属中学、东莞市横沥中学

科大讯飞致力于让A.I.科技赋能教育。下一步，讯飞A.I.公益计划-筑梦校园行的足迹还将走进国内更多学校，完成100所筑梦校打造、为10000名筑梦教师赋能，累计形成价值2000万元的筑梦基金，为更多师生带来智能学习产品的体验，帮助更多学生提升学习效率！

近日，科大讯飞A.I.教育公益计划—筑梦校园行走进华南，向华南师范大学附属中学（简称“华附”）、东莞横沥中学等学校提供了一批最新发布的A.I.学习方向的智能硬件产品——讯飞扫描词典笔，助力学生高效自主学习。

走进华附中学：探索A.I.时代新型教育模式

讯飞扫描词典笔是科大讯飞最新推出的A.I.+学习方向的高效智能查词及英语学习辅助工具，其核心功能是扫描查词和语音翻译，能够满足小学到高中学生各阶段的查词及英语学习需求，同时还针对英语生词学习过程中的听、说、读、记全流程设计了对应的创新功能，使得英语生词的查阅和学习都更加高效。讯飞扫描词典笔此次走进广东名校华南师范大学附属中学，为学生带来了全新的科技体验。

“这个确实是个好工具，体现了讯飞的核心亮点，能够助力孩子英语学习的提高。”华南师范大学附属中学图书馆馆长林运卓对讯飞扫描词典笔此次入校助力华附的信息化发展表示感谢。“各种各样的A.I.技术，让我们能够在信息化时代中抢占先机。未来的智慧教育、A.I.技术、VR技术等，期待与科大讯飞的进一步合作。”

华南师范大学附属中学国际部朱志东主任欢迎讯飞扫描词典笔的引入。“此次，讯飞扫描词典笔助力华附国际部智慧教学，为师生带来了体验前沿科技服务的良好契机，希望同学们在学习过程中合理使用，依托科技的力量和优势，提高外语学习效率，提升个人在国际化平台的竞争力。”

（华附同学使用讯飞扫描词典笔进行学习）

走进横沥中学：助力“智慧教学”

在东莞市横沥中学，科大讯飞华南大区教育行业总监田郁平、东莞市横沥中学袁怀敏校长代表双方进行了讯飞扫描词典笔的交接。

袁怀敏校长表示，人工智能技术在教育领域运用尤其重要，他肯定了科大讯飞在智慧课堂建设方面做出的努力。“近年来，学校在科大讯飞的助力下，特别是英语教学方面，极大提高了我们的教学生态体验。”

（东莞市横沥中学学生体验讯飞扫描词典笔）

东莞市横沥中学的孩子们积极体验讯飞扫描词典笔产品，孩子们好奇地扫描着不同大小和字体的英文，惊叹于词典笔强大的识别功能，每个单词0.5秒，词典笔的流畅查词体验调动了孩子们的阅读兴趣。

“有了讯飞词典笔，遇到生词和不懂的句子可以很快就全面了解了。”

生词本功能直接收藏好不会的单词，更多精力可以用来背诵和学习。词典笔独特的语音翻译功能更是打开了孩子们的想象力，不管是扫描英文的单词、词组、长句、段落，还是扫描中文的汉字、诗词、成语；不管是扫描何种材质、何种字体字号，讯飞扫描词典笔可0.5秒疾速识别，一扫即译，1分钟轻松可查80多个单词。即使没有连接网络也能快速查词，使学生能够在不受互联网打扰的环境下专注学习。

讯飞华南有限公司教育行业总监田郁平表示，已有62年建校历史的横沥中学一直站在教育行业的最前线，这与科大讯飞“科技赋能教育，因材施教成就梦想”的理念不谋而合。

“希望讯飞扫描词典笔能够帮助横沥中学的同学们更轻松、更有效地学习，帮助横沥中学实现改革与突破。”

科技赋能教育：筑梦校园行将惠及全国

A.I.教育公益计划，是科大讯飞于2017年联合共青团中央发起，过去三年已顺利走进西藏、四川、安徽、河南、山西、新疆、湖北、内蒙等地，为100+所学校带去人工智能教育产品。

2020年，“A.I.教育公益计划”进一步升级，科大讯飞联合中国教育电视台、推进教育信息化应用名校联盟共同发起“筑梦校园行”活动，通过提供教育相关智能硬件设备、教育资源及课程、组织老师开展公益课程等形式让“人工智能+教育”的种子在更多地方发芽生长，为更高质量、更公平包容的教育尽一份力量。

截至目前，讯飞扫描词典笔已经牵手北京市海淀区教育科学研究院、北京一零一中学、清华大学附属中学、北师大第三附属中学等北京海淀区11所名校，在安徽已入驻合肥45中、合肥市50中西校教育集团、合肥市50中东校教育集团、合肥市50中天鹅湖教育集团、合肥市琥珀中学教育集团、合肥六安路小学等学校；在华南，已进入华南师范大学附属中学、东莞市横沥中学等等。

科大讯飞致力于让A.I.科技赋能教育。下一步，讯飞A.I.公益计划-筑梦校园行的足迹还将走进国内更多学校，完成100所筑梦校打造、为10000名筑梦教师赋能，累计形成价值2000万元的筑梦基金，为更多师生带来智能学习产品的体验，帮助更多学生提升学习效率！