感受戏曲艺术魅力，2020年广州市中小学生戏曲展演活动举行

12月17日，以“曲戏泽润 粤韵羊城”为主题的广州市中小学生戏曲展演活动在广州市番禺区星海青少年宫举行。

为弘扬中华优秀传统文化，感受戏曲韵味，传承国粹艺术，进一步增强我市中小学生对中华民族的文化自信，丰富校园文化生活，培养学生的鉴赏能力和表演才能，提高学生的综合素养，推进我市中小学生的素质教育，2020年12月17日，以“曲戏泽润 粤韵羊城”为主题的广州市中小学生戏曲展演活动在广州市番禺区星海青少年宫举行。

本次戏曲展演活动由广州市教育局主办，广州市番禺区教育局承办，广州市番禺区星海青少年宫协办。活动自今年11月1日启动，吸引了全市各中小学校（包括中等职业学校）、各区少年宫的踊跃报名参加。12月1日至5日，经过线上评审，选出了多个优秀戏曲作品参与到本次活动后期的线下展演。广州市番禺区傍江东小学、华南师范大学附属南沙小学、广州奥林匹克中学等15所学校参加了展演。在展演现场观众们近距离欣赏到《杨门女将•探谷》、《笠翁对韵》、《琼莲公主之听曲》等精彩节目。

现场展演结束后，陈健超老师（广州粤剧院国家二级演员、广州粤剧团副团长）与肖婉婷老师（广州粤剧院国家二级演员）分别对参演团队作出了专业的点评，给出了颇具价值的建议，并鼓励同学们努力学习，提高技艺，享受戏曲学习带来的乐趣，不断提高自身的艺术素养。陈健超老师还提到广州市的戏曲文化传承工作做得很好，一片欣欣向荣。“戏曲进校园”活动效果显著，对向青少年进行中华优秀传统文化的培养起到积极的推动作用。广州市增城区中新镇莲塘小学还在现场分享了他们的创作经验以及小演员们的培训历程。

本次活动，为广大爱好戏曲的中小学生提供展示舞台，让台上台下的同学们近距离感受戏曲艺术的魅力，带来了美的视觉享受，有效激发青少年学习传统戏曲的兴趣，促进了校园美育工作的开展。