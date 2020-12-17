邱伟杰：诗剧《普及美学原理》以戏剧实验出发的经济学拷问

这是一本学术著作的书名，创造性学术著作何以搬上舞台？怎么演，演什么，都激起人们极大的好奇心。

根据邱伟杰同名学术著作《普及美学原理》创作的诗剧2021年1月5日将在广州首演，火热席卷，演出票预售极为抢手基本售罄。

一出特殊的戏剧即将上演，首先剧名就引人注目。这是一本学术著作的书名，创造性学术著作何以搬上舞台？怎么演，演什么，都激起人们极大的好奇心。

的确，这本来就是一部地道的学术著作，是关于美学的有严谨构架的理论书。作者是邱伟杰，1974年生人，美学家，诗人。今年十月，邱伟杰突发奇想，决定将他的学术著作改编创作为一部诗性的话剧。经过一个多月的精密构思，又花了二十一天时间，他终于捧出了他的剧本。目前排练正在紧张有序进行中，并得到了王玮、张广天等大咖分别作为策划顾问、戏剧导师的加持，备受期待。

近日记者采访了《普及美学原理》诗剧编剧、导演邱伟杰。

《普及美学原理》诗剧编剧、导演邱伟杰

以下是采访问答（Q=记者、A=邱伟杰）：

Q：学术著作怎么可以演成一台戏？

A：我听说过曾经日本的戏剧家将《资本论》搬上舞台，我很好奇，当然，也无缘看到现场演出。但我由此受到启发，想尝试一下。关于戏剧的创作，我学过不少理论，却没有实践过，尤其是戏剧从布莱希特以后的现代性方向勾起我的兴趣。当然，之后梅耶荷德、格洛托夫斯基、荒诞派戏剧直至当代的身体戏剧、行为艺术等越来越跨出门类艺术的局限，成为社会生活中不可或缺的有机部分。既然戏剧的探索之路已经走了那么远，为什么我们做美学理论的人不切入审美的实际呢？是啊，学术著作怎么演成一台戏？这正好是一次挑战，是美学实践的机会。戏剧可以实验，学术为什么不可实验？从罗兰·巴特《恋爱絮语》以来，学术该怎么做，似乎也成为一个新问题。

Q：您的意思是，与其说这是一次戏剧实验，不如说是一次学术实验？

A：正是这个意思。但是，学术以戏剧的方法做实验，戏剧也得到一种新的视野。当然，我不可能去图解我的著作，我必须重新以审美的方式去另写一个剧本。只是，这个剧本的理路与我的美学著作是一致的。学术说什么问题，戏剧也说什么问题；学术没有情景，但戏剧必须有情景，还有人物。

Q：您的学术理路究竟是什么？

A：这是一个复杂的问题。我尝试用通俗的语言说出来：一，美是什么？美不只是装饰，并不是富足后人们才涉及的，美在当代社会中首先是生产力，因美人们才获得财富。二，什么是美学？美学并不囿于西方人说的Aesthetics（情感学）的范畴，美在东方有更高的理解，是艺术哲学的全部，是以品质为根底的探讨，所以，东方美学是品质学。三，什么是普及美学？更准确地讲，是普遍美学，所有人与生俱来的美学，我叫它本来美，人的初心之美。一切社会定义的美的标准都低于它。本来美是人的性情和癖趣，我们行走人世，是为了达到它，而不是扭曲它。中国古人所谓“抱朴”，即抱守质朴。我们的祖先认为，守住天赐的质朴，是最崇高最美好的。四，什么是普及美学经济学？经济的核心要义是需求，没有需求就没有消费和生产。而需求的动力就是性情与趣味，就是美。如果激发了美的追求，那么生活意义上的需求就会爆发，就会深化、广化和细化，那么，经济必然繁荣。五，什么是后浪美学？就是年轻人的美学。如今的年轻人已经从粗放经济时代的压力中走出来，他们更多关心的是自我兴趣的成长，而并不太多关注成功和出人头地。我的《普及美学原理》正是从年轻人那里学来的原理。

Q：这就是您的普及美学原理？

A：是的，我的普及美学原理，简要地说，就是以上五个方面。这五个方面一直是被美学研究忽视的，或者南辕北辙的。我主要强调的就是美学的生产力意义。只有美，可以令我们富足，令我们上升。从政策层面上讲，如今国家重视文化产业，其实也是这个意思。文化以往一直被认为是花钱的，很少有人从底层逻辑上去证明文化是挣钱的。举个大家都熟悉的历史例子，美国三十年代经济大萧条，就是靠好莱坞的文化产业走出困境的。文化如何成为支柱性产业，就是美学的问题。美学必须从上层建筑下来，成为经济基础。而如何成为经济基础，就是要穿透美的本质，将美与需求之间的关系打通。

Q：您的戏又是如何讲以上五个方面的呢？

A：我写了七个武士的故事，没有年代，没有具体的空间框限。《序幕美》，他们在一处皇宫的废墟上听到蒙面的美少年的歌，决意去追寻他，认他为全备的武神。这首歌是关于美的多方位展现，其中核心的内容，就是美如何成为一切事物的能量。《第一幕美学》，武士们在路途中误入巨宅，听闻宅中高人指点，以为那追求成功和财富的厚黑经是秘诀，结果晨光破晓时，高人化为草芥尘灰，有樵夫路过，告诉他们，这是圣人遗弃的。其实这幕的故事涉及品质学，何为贵，何为贱。《第二幕普及美学》，他们来到弱水边，难以渡河，遇见一名巫师，巫师说，如果他们将目力、听觉、父母给的护身符以及健康、空气阳光都用来交换，就可以过去。结果，武士们商量，说这些免费的东西有何用，不如给他，换得渡河的船票、换得走向未来多好啊。不想，他们交出这些后，丑陋的巫师获得了青春的新生，而他们在对岸居然因失明、耳聋、窒息而陷入更大的困境，于是，他们只好按原路退回。原来，人们本来具有的，才是最高最好的。《第三幕普及美学经济学》，他们又来到一个叫“万仞山”的城堡，管辖城堡的叫冰精王，他号召市民不断造墙，以控制七情六欲，收缩人的欲望，说肉体的冰点，就是灵魂的沸点。他们目睹了他们尊敬的雪翁体温降到冰点而被冰精王封为圣人的悲剧，于是觉醒，破城而出。他们上了一艘叫做“厄洛斯”号的轮船，厄洛斯是爱神，他们在海上漂荡了不知多少年，却因无休止的爱而获得繁荣。尽管，他们是孤舟，然而爱不孤，必有邻，远近岛国和沿岸城邦都派出使者与他们贸易。这幕其实就是讲爱的力量，性情的解放对经济的意义。《第四幕后浪美学》，他们有一天靠近一片大陆，忽闻熟悉的歌声，就是序幕中美少年的歌，于是登陆。在陆地上他们看见新奇的文明与古老的文明完美结合的城市与村庄，惊讶于天人地的和谐如此美好而恬静，不想，这一切原来是心中的原初，而新大陆竟是故乡。他们再次遇见歌者，见是一名美少女。少女戴上面具，说她就是他们千百度寻找的人，她不是武神，是美之神。美之神引领我们上升。

Q：听起来很浪漫，很曲折，也很引人入胜。听说2021年1月将首演。

A：是的，2021年元旦后，5日至9日，这部戏将在广州正佳大剧院首演，欢迎你来看。戏剧的形式比较多样，也比较实验，我希望不同年龄层不同职业的人都能从中有所收获。我也希望抛砖引玉，由我的故事和话题引发社会各界的思考。我们做美学的，不能坐在案头前说空话，我们应该介入新时代的新生活，让所学所研究的，成为社会进步的推动力。另外，我作为一名诗人，也不是生活的装点。诗是人类进入精神生活的途径，是与过去、未来和现在沟通的手段。那些远去的和未曾来到的，在诗中可以相会，可以交谈。中国的改革到了深化时代，正好比日常生活要走向诗化。也许，诗剧正是我们审美的一个新起点。

邱伟杰诗剧《普及美学原理》精彩台词选：

《美少年的歌》（选自序幕）

有一种感觉，

我难以磨灭，

它令我舒畅，

难以忘却！

它好像一把刀子，

叫我生，令我死。

它好像一石谷米，

饱我肚腹，养我生息。

它是一壶酒，

令我欢喜，带我神游。

它是一堆篝火，

我变光明，万人呼求！

它是一座桥，

挡风蔽雨，托我过河。

它是这明月，

伴我归程，唱响凯歌！

这月光从何处涌来？

这月光又照向本来！

这地方毁灭了，

何日再重建呢？

这是终点，这是起点，却都是未来！

我能把时尚拉下神坛，将时间从铜钱的方孔中解放！（于其悯的台词，选自序幕）

商人王公实请雪翁提词：“肉身的冰点，就是灵魂的沸点！”（选自第三幕）

《责问冰精王》

（于其悯的独白）

你是否在醉梦中回到家乡？

我们走得再远，脐带却连着亲娘。

我想让你驰聘在我身上回到家乡，

万仞山会不会冻僵我对你的欲望？

是你吗？那夜废墟的月光？

你照向我本来，串起了终点和起点。

你在月光下垂问废墟重建的方案，

冰冻世间是在恢复古老的秩序吗？

为何万仞山城墙越高百业越凋零？

为何民众被说成贵胜王侯却日益贫穷？

这天上透下的到底是月光还是日光？

为何如此炫目灼魄却又冻彻心魂？！

《贫穷》

（厄洛斯号船员的朗诵）

贫穷的惶恐才是贫穷，

逃离贫穷的动力创造出贫穷的牢狱。

你还会吃饭吗？

口舌上的交响曲你懂品尝吗？

你还会听声音吗？

耳朵里的酸涩苦辣你懂分辨吗？

你还有视觉吗？

哏晴里的轻重缓急你还能区別吗？

你没成植物人吧？

肌肤上还有春夏秋冬和风花雪月吗？

贫穷是隔着塑料袋表演着至美享受，

富裕是每一秒钟都体味着彩霞。

冻僵麻木就是塑料人，

贫穷就是你身体还在家乡，心灵却已在异乡。

富有的定义就是：身躯在异乡，心灵却已回家乡。（歌队的叙述，选自第三幕）

她不是武神，却高过武神，她大能神通，她催生万物，她创造财富，她决断生死，她带来快乐，她贯通上下。她的名字，叫做美！美之神引领我们上升！（歌队的叙述，选自第四幕）

【编剧、导演邱伟杰简介】

邱伟杰，1974年生，浙江金华人，诗人，剧作家，美学学者；南京大学美学与文化传播研究中心研究员，副主任；北京市美学会会员，普及美学课题组组长；中国作家协会浙江分会会员；浙江省金华广播电视大学教授。

作品有美学文集《美的人》《味的人》，学术专著《普及美学原理》。

邱伟杰先生首创本来美概念，主要美学理论是：以东方品质美学为基础，探索美学在当代生活中的价值，以及美学与经济学的关系，并侧重青年一代的价值观。