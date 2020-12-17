“民办摇号”之后，粤港澳大湾区的智慧教育创新探索

此次博览会以“奋进新时代携手创未来”为主题，吸引了华南理工大学广州学院、科大讯飞等200多家省内外各级各类民办教育机构及教育装备企业参展。

“对于民办教育目前面对的挑战，可以用四个关键词来解答——积极拥抱、主动应对、聚焦未来，再拓先机。”

这是首届广东民办教育博览会暨第19届广东教育装备展览会的圆桌论坛环节中的一幕。此次博览会以“奋进新时代携手创未来”为主题，吸引了华南理工大学广州学院、科大讯飞等200多家省内外各级各类民办教育机构及教育装备企业参展。

（首届广东民办教育博览会暨第19届广东教育装备展览会吸引包括科大讯飞在内的多家企业参展）

2020也是“民办摇号”政策具体落地的第一年。民办摇号政策的出炉，意味着民办中小学不能再提前招生、跨区域招生。这对于依靠优质生源打出品牌的民办学校来说，无异于当头一棒。

另一方面，民办学校的管理者们也在积极寻求出路，将更多的关注点投入到教学、课程、教师等关键环节中来。

从“生源战”到“教学战”，民办学校的新机遇

2019年7月8日，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。其中指出“民办义务教育学校纳入审批统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。

（民办学校管理者在新政策下积极寻找新出路）

据统计，2019年，全国共有各级各类民办学校19.15万所，在校生5616.61万人，占全国比重19.91%。2019年广东省全省各级各类民办学校共计6248所，在校生人数达755.4万人，占全省在校生总数的29.7%，占全国民办学校在校生总人数的1/7。可以说，广东省是全国民办教育大省，是我国民办教育改革发展的一面旗帜。

“以深圳为例，现在把民办学校的招生都纳入到和公办学校一样的一个招生平台里面，所有的招生条件是一致的，所有的招生的限制是一致的，这种情况对于满足于现状不求进取的一部分相对低端发展的民办学校来讲是有利的，因为他不用去考虑招生的问题。而对于有追求有想法的，希望办出特色品牌学校这样一部分民办学校而言，肯定是觉得不利的。”深圳崛起教育集团执行副总裁、宝安区翻身实验学校校长李晶在圆桌论坛上的一番话，道出了许多民办学校的现状。

实际上，“教得好”不如“招得好”这种现象在民办学校里普遍存在，依靠提前招生、跨区域招生锁定优质生源，已经在一定程度上决定了几年之后的“教学成绩”。

民办摇号后，民办学校要想保持竞争力，就必须将注意力转移到关注教学本质上去。

实际上，个性化教学正在成为新时代学校发展中的关键点，一些学校也正是依靠这种理念在几年的时间脱颖而出，建立了自己的品牌。黄冈中学广州学校就是其中的典型。智慧教育的常态化应用帮助黄广实现了教育成果的跨越式提升，黄广学校在五年内将重本率从21%提升至82.6%，究其原因，是黄广中学一直秉持的个性化教育理念加上人工智能、大数据技术和产品的助推，发挥出了1+1>2的效果。

理念先行，科技助力，智慧教育引领教学变革

广东省民办教育协会会长赵康发表致辞时说：“‘十四五’时期是‘两个一百年’奋斗目标历史交汇期，教育发展大有可为。借此机会，希望所有民办学校，更加重视和加强民办学校基础条件建设，强化现代教育装备水平，充分利用现代互联网、人工智能、5G、大数据等信息技术，推动加快数字校园建设，加强“教育+智能”实践探索，积极探索线上、线下相结合的混合式教育教学，促进信息技术与教育教学融合的广度和深度，实现课程多样化、学习个性化，创新学校管理新模式，推进信息化引领下教育体系的深层次、系统性、全方位变革与创新。”

探究黄广模式可以发现，黄广中学在办学之初，就将个性化教育放在了极其重要的位置。这是黄广的特色所在，2015年7月，黄广中学与科大讯飞开始进行深度合作。黄广中学的个性化教育也随之开始从“刀耕火种”转向“工业时代”，教学效率大幅提升：老师备课时间平均减少53%，批改作业时间平均减少42%。

（个性化学习成智慧教育潮流）

每次考试后，老师首先会根据科大讯飞智学网提供的大数据精准分析报告为每位同学一对一沟通其该学科的薄弱知识点及提升空间，并为每个学生打印针对该学生错题对应知识点生成的个性化学习手册，学生完成后，老师再次进行批改和针对性辅导。这已经成为黄广中学日常教学中的“标配”，对于高三学生来说，这更是每个“双周测”之后的标准动作。

实际上，科大讯飞智学网、个性化学习手册仅仅是科大讯飞教育产品矩阵的冰山一角，基于大数据、人工智能等技术，科大讯飞已经建立起从学生、老师、学校管理者、区域教育管理者为使用对象，范围覆盖学校、区域、城市的一体化智慧教育解决方案，为真正实现“因材施教”打下良好的信息化基础。

（区级大数据平台打通区级学情数据）

科大讯飞华南有限公司教育行业总监田郁平在采访中表示，本次展会上还带来了区级大数据平台展示，“南沙智慧教育大数据平台和金湾教育云平台，这两个平台是在广东首创，将引领全国关于区域内学生学习数据采集管理的实践，从而整体提升区域教育的成果。此外还有一些区域的整体解决方案，都已在全国形成广泛应用和良好的反响。”

（区级大数据平台引领全国关于区域内学生学习数据采集管理的实践）

特色引领、品牌驱动，民办学校+人工智能=？

在展会现场，科大讯飞的展台附近人头攒动，工作人员正在介绍A.I Lab的相关内容，这是科大讯飞以课堂教学为核心，同时满足创新创业、学科竞赛、科研课题、培训认证、产品研发、项目孵化为一体的多功能A.I.实验室产品解决方案。

事实上，A.I.教育也在成为学校们近年来关注的重点之一。以深圳宝民小学为例，与科大讯飞建立合作后，A.I.教育实现了“在第一课堂中开展普及教育，在第二课堂中开展提升工程”，即第一课堂是从一年级的启蒙教育到三年级的通识教育，更关注的是给每个孩子普适性的人工智能、编程的学习机会。而第二课堂，则是用社团的形式在高年级中选拔一些对计算机、科技有浓厚兴趣的孩子，进行更为复杂的编程学习，从而产出课题研究、发明创造或是参加比赛。

（小朋友与A.I.教育机器人“小飞5号”互动）

这成为宝民小学的特色之一，近年来的信息技术相关竞赛，宝民小学的学生均榜上有名。

可以说，“特色引领、品牌驱动”已经成为所有学校的标配之一，民办学校要想在“民办摇号”政策落地后依然保持此前生源带来的优势，势必需要基于教育的本质思考学校的差异化竞争力。

无论是强调“增效减负”的个性化教育，还是强调“全面发展”的素质化教育……种种教育的理念都离不开高效工具的使用。

在科大讯飞展台，因材施教综合解决方案吸引了不少学校管理人员、教师驻足观看。在智慧课堂上，师生利用智能学习终端“学伴机”，可以实时从优质资源库中有针对性地调取习题当堂练习，并且即时形成学生答题效果分析报告，帮助老师调整实施教学。

智慧课堂围绕教学主场景，提供丰富的学科资源、易用的学科工具以及大数据统计分析，形成一个覆盖备课、授课、作业、自主学习及教学数据分析的教学闭环，从而实现因材施教，帮助师生减负增效。

目前，科大讯飞的教育产品已经在全国31个省级行政单位38000多所学校中应用，服务超1亿师生。

展会现场，科大讯飞因材施教综合解决方案、智慧课堂、大数据精准教与个性学、智慧高教整体解决方案、A.I. Lab等各类教育教学所需的教育信息化设备、信息化服务方案等频频引得参展者驻足。

（科大讯飞智慧教育产品吸引参展者驻足）

摇号政策落地后，民办学校只有将关注点放到教学的本质上来，才可能需求更好的破局点。智慧教育恰恰提供了这样一个抓手，使得老师和学生都能减负增效，所有教学和学习的过程都能数据化和可视化。

快速拥抱变化、借力人工智能乘上智慧教育快车道已经成为民办学校走出发展“第二曲线”的必经之路。未来，科大讯飞还将通过多方紧密合作，集聚教育势能，共建智慧教育行业生态，让“因材施教”在更多教学场景中落地生根。