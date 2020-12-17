公共图书馆纪录片典藏体系建设研讨会在广图举办

12月16日，“‘予纪录片以殿堂’——公共图书馆纪录片典藏体系建设研讨会”在广州图书馆举办。

研讨会现场（摄影：刘智）

南方网讯 （记者/杨智明 通讯员/曾茜 丁曦）12月16日，“‘予纪录片以殿堂’——公共图书馆纪录片典藏体系建设研讨会”在广州图书馆举办，该研讨会由国家图书馆、广州图书馆、首都纪录片发展协会联合主办，这是国内图书馆行业首次深入探讨公共图书馆纪录片典藏体系建设这一议题，以帮助公共图书馆为读者提供更优质的纪录片公共文化服务。

公共图书馆承担着传播优秀文化，开展公民教育的职责。在新的信息环境下，图书馆也在逐步转型，尝试由传统借阅功能向公众终身学习中心的功能转变。另一方面，纪录片的知识性和艺术性使其与图书馆传播优秀文化、开展公民教育的职责相契合。

研讨会现场（摄影：刘智）

据了解，2018年12月，广州纪录片研究展示中心在广图正式开放，这是国内首家致力于纪录片收藏、整理、研究、展示和服务的公共文化平台，开创了在国内公共图书馆开展纪录片公共文化服务的先河，开拓了基于纪录片的公共文化服务新模式。两年时间里，中心共收藏各类纪录片3000余部，开展主题放映活动440余场，策划了“中国电影教育奠基人孙明经作品展”“影像广州七十年”等纪实影像展，举办了余秀华诗歌分享会，著名导演范俭、张以庆作品展映交流等纪录片主题活动。

国家图书馆于2012年启动了“中国记忆”项目，基于图书馆平台拍摄制作传统文化遗产、现当代重大事件、各领域重要人物等主题的口述史料和影音资料。2019年，在国家图书馆建馆110周年之际，国图制作出品了口述史纪录片《口述国图》，这是第一部以亲历人视角展现国图发展历史的纪录片，也是中国首部记录和展现我国图书馆事业发展的口述史纪录片。《口述国图》的首映式于2019年12月在广州图书馆举行，开启了国图和广图两馆纪录片服务的合作之路。

虽然国内公共图书馆在提供纪录片文化服务方面已进行了有效的探索，但在纪录片收藏体系的建设上仍存在一系列待探究的问题。本次研讨会，与会嘉宾将对“图书馆在人类社会发展进程中发挥的记忆功能”“图书馆对纪录片进行典藏的意义”“图书馆典藏纪录片的机遇与困难”等议题进行探讨。