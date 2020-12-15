广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

“都来读书”邀你读书跨年

2020-12-15 16:24 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　在这艰难而特殊的一年里，书成为很多人慰藉的所在，心灵的归处。2021年即将到来之际，今日头条、抖音、番茄小说和西瓜视频携手33家出版机构，发起“读书跨年季”话题活动，邀请所有爱书人参与互动，推荐自己爱读的书，分享一年间的阅读感动，在书香中迎接新年。

　　2020年12月15日至2021年1月15日期间，上述四大平台用户均可参与话题互动，以微头条、图文、西瓜视频或小视频等形式发布读书内容，例如“我的年度好书”“我的新年书单”等。活动还设有品书激励奖和人气推书奖，优质内容可获得千元现金奖励。

　　活动将邀请史航、蒋方舟等20位文化历史、教育职场、财经科技方面的名人担任“超级品书官”，和用户交流自己2020年的读书感悟。同时，活动还邀请“头条品书团”200多位优质书评创作者评读新书，撰写书评，引领读书热潮。“头条品书团”成员来自文化、历史、教育、职场、科技、财经、娱乐、育儿八大领域，将抢先阅读《北大文学课堂》、《战争中的希特勒》、《行为金融学通识》等120本优质好书，为更多爱书人奉上优质书评。

　　据悉，此次活动由“都来读书”全民阅读计划参与主办。“都来读书”由今日头条、抖音、番茄小说、西瓜视频与25家文化机构、8大名校联合发起，旨在利用线上平台服务全民阅读，号召大家都来读书，感悟书中乐趣，丰富精神世界。截至2020年6月，抖音上读书内容累计播放2657亿次，今日头条上读书内容累计阅读6138亿次。

编辑： 潘沈思

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第23期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235