“都来读书”邀你读书跨年

在这艰难而特殊的一年里，书成为很多人慰藉的所在，心灵的归处。2021年即将到来之际，今日头条、抖音、番茄小说和西瓜视频携手33家出版机构，发起“读书跨年季”话题活动，邀请所有爱书人参与互动，推荐自己爱读的书，分享一年间的阅读感动，在书香中迎接新年。

在这艰难而特殊的一年里，书成为很多人慰藉的所在，心灵的归处。2021年即将到来之际，今日头条、抖音、番茄小说和西瓜视频携手33家出版机构，发起“读书跨年季”话题活动，邀请所有爱书人参与互动，推荐自己爱读的书，分享一年间的阅读感动，在书香中迎接新年。

2020年12月15日至2021年1月15日期间，上述四大平台用户均可参与话题互动，以微头条、图文、西瓜视频或小视频等形式发布读书内容，例如“我的年度好书”“我的新年书单”等。活动还设有品书激励奖和人气推书奖，优质内容可获得千元现金奖励。

活动将邀请史航、蒋方舟等20位文化历史、教育职场、财经科技方面的名人担任“超级品书官”，和用户交流自己2020年的读书感悟。同时，活动还邀请“头条品书团”200多位优质书评创作者评读新书，撰写书评，引领读书热潮。“头条品书团”成员来自文化、历史、教育、职场、科技、财经、娱乐、育儿八大领域，将抢先阅读《北大文学课堂》、《战争中的希特勒》、《行为金融学通识》等120本优质好书，为更多爱书人奉上优质书评。

据悉，此次活动由“都来读书”全民阅读计划参与主办。“都来读书”由今日头条、抖音、番茄小说、西瓜视频与25家文化机构、8大名校联合发起，旨在利用线上平台服务全民阅读，号召大家都来读书，感悟书中乐趣，丰富精神世界。截至2020年6月，抖音上读书内容累计播放2657亿次，今日头条上读书内容累计阅读6138亿次。