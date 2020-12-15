第五届国际移民研究高峰论坛在广外举办

12月12日，第五届国际移民研究高峰论坛在广东外语外贸大学举行。

12月12日，第五届国际移民研究高峰论坛在广东外语外贸大学举行。本届国际移民研究高峰论坛主题为“沟通与包容：新冠疫情下国际移民治理与发展趋势”，也是第五届21世纪海上丝绸之路国际智库论坛（2020）分论坛之一，论坛设置了主题发言与分论坛讨论环节，并现场举行了欧洲移民蓝皮书发布会和赠书仪式。

会上，社会科学文献出版社副总编蔡继辉作会议发言、欧洲移民蓝皮书主编刘齐生阐述了专题报告，全球化智库（CCG）副会长、秘书长苗绿就中国国际移民报告（2020）预发布进行了发言。黄心怡和张晓莉向国家民委民族理论政策研究室、国家移民管理局、广州出入境边防检查总站、广州遣返中心、中国人民警察大学赠送了欧洲移民蓝皮书。

在论坛主题发言环节，全球化智库（CCG）创始人兼理事长王辉耀、中山大学移民与族群研究中心主任周大鸣、加拿大卡尔顿大学教授盖铭远先后进行了发言。王辉耀在《中国留学发展与人才国际化》的主题发言中就当前的全球人才竞争、留学生出国留学的国别选择、海归发展现状进行了深入的阐释与分析。周大鸣在其《中国农民工半世纪——基于个人的观察与研究》报告中从农民工的产生背景、群体的兴起和分期等角度阐述了我国改革开放城市化进程中政府对于农民工管理政策上的改变对农民工的影响。盖铭远就后疫情时代人才流动的全球治理问题与化解挑战的具体措施和与会人员进行了深入的探讨，并建设性地提出包括提升接纳人才流入的公民意识、组建政策研究的智囊团、扩大研究范围、建立全球移民契约等其他国际框架等在内的具体措施。

活动当晚，围绕“疫情下国外移民形势”和“疫情下中国移民形势”进行探讨的两个分论坛同步进行，线上线下共约120人参加。主题发言和分论坛发言后，参会人员还通过线上和线下方式与专家、教授互动。