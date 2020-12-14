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iEnglish全国ETP大赛复赛广州站落幕

2020-12-14 15:37 来源：南方网
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　　12月12日，“玩转英语，用iEnglish”全国ETP大赛复赛广州站，在白云区石井国际广场成功举办。经过一整天的激烈角逐，包括开挂我最强、终结广西战队、奶糖家族等在内的9支队伍在70个复赛队中脱颖而出，冲进将于元旦期间在北京举行的总决赛，届时颁奖典礼将同步进行。

　　据了解，该项赛事由iEnglish类母语英语学习训练系统发起、托普朗宁（北京）教育科技有限公司主办。赛事在今年十月首次推出，就吸引了近25万iEnglish用户报名参与全国线上海选。经过一个多月的不间断积分赛挑战，3000名小选手共1000个队伍突出重围。

　　ETP全称English Through Pictures，是iEnglish类母语英语学习训练系统的重要学习板块，是一种通过图片学习英语的模式。ETP板块图片中的每一个元素都对应一个英语单词，系统会大声重复朗读该单词，同时在线的孩子根据声音提示找到图片中的对应元素，最先完成者即可获胜。

　　在通过ETP学习英语的过程中，孩子可同时接收到声音信号和实物、图形等信息，声音信号和实物图形不断匹配、大量输入孩子的大脑，直至在孩子大脑中自然结合在一起，形成理解和认知。这些理解和认知，沉淀在孩子大脑中，无须经历“翻译”过程，可以直接输出和应用，非常贴合语言习得的母语思维。

　　赛事组委会相关负责人介绍称，与海选阶段赛制不同，复赛分区域分城市在线下进行，且入围选手直接捉对PK，淘汰赛制竞争更为激烈残酷，但也是对选手词汇输入量、临场比赛能力以及团队配合协同能力的一次集中检验。目前，广州、北京、海口等多个城市的复赛已顺利完赛并决出晋级全国总决赛的参赛队，而长沙、青岛、苏州、乌鲁木齐的赛事将于12月19日举行。

　　在广州的复赛现场，“英勇队”成为最后一支晋级的战队，当两个队伍打成1比1平的时候，全场目光投向主舞台，气氛也随之变得紧张起来，两队六个小朋友全神贯注投入到剩下的比赛中，在连续两局战平之后，第五局英勇队惊险的以微弱优势成功抢到最后一个晋级名额，三个小朋友在结果出来的瞬间，开始欢呼并拥抱成团。开心的说，“我们可以去北京啦”。

　　孩子家长激动的说：“孩子们特别期待到北京参赛，这也是孩子们第一次去北京，在家里的时候就已经开始畅想如果进了决赛，要到北京去看看天安门、爬爬万里长城，看看这些之前只在书本上看的名胜古迹。”

　　家长表示，决赛在元旦期间，虽然已经进入学校的考试阶段，但回去要好好规划行程，圆了孩子们的北京之行，毕竟机会也是孩子们自己通过努力争取过来的。

编辑： 潘沈思

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