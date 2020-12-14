专家分享少儿英语教育新理念：沉浸式教学可培养多元能力

随着儿童教育产业的逐步发展，家长对孩子的教育也越来越重视，少儿学英语成为热潮，少儿英语市场应运而生。

随着儿童教育产业的逐步发展，家长对孩子的教育也越来越重视，少儿学英语成为热潮，少儿英语市场应运而生。

12月12日，小小地球高端少儿MBA英语品牌巡回发布会在广州举行。本次发布会聚焦品牌高端定位，围绕产品焕新升级为亮点，推出少儿MBA英语系列核心课程，将沉浸式英语母语思维学习、MBA案例内容及注重自我及领导力探索的「小小CEO轮值项目」融合，培养孩子的创新、思辨、自信、沟通及合作等多元能力，为众多高端家庭提供更优质与多元的教学产品。

发布会上，教育行业专家们就‘少儿英语教育到底该怎么选？’为主题展开了讨论。教育专家李爱玲表示，现在的孩子和以前完全不一样，他们需要更多的发言权和辩论权，知识对他们来说已经不再是一个孤零零的知识点，而是怎么在实践中运用起来。

教育专家展思华女士则表示，教育的重心应该从知识传播转向培养学生的探究精神和独立精神，这将对个人创造力、想象力和创造性思维养成提出新的要求。少儿英语学习目前最大的障碍在于需要把静态的语言知识应用于动态的交际环境中。青少儿学英语的过程应该是要顺应天性的，在浸润式的语言环境中快乐的学习，体验更多趣味性和互动性元素内容，把教学理念的精华落地到实践中。

法律工作者李慧欣，本次受邀作为地球妈妈代表出席了本次发布会，她的女儿cherry已在小小地球就读第三年了，获得过多项英语大赛相关名次和荣誉；李慧欣与大家分享了她的育儿理念-“以兴趣为导向，在玩中学，在学中玩，展现孩子最好的天赋和潜能”，陪伴孩子、激发求知欲、树立信心并积极给与鼓励，是她与孩子的相处之道。

对于孩子的英语学习，李慧欣建议家长可以在引导孩子学英语的过程中，让孩子对于英语感兴趣才是最重要的，不建议过于严苛的教导，那样反而破坏了学习语言应有的游戏式生动氛围。也可以通过参加各类比赛活动，但不论结果，只重在参与，即可以磨砺孩子的韧性和耐力，还能在练习和参赛过程中得到英语能力的锻炼和提升。

精锐教育集团小小地球事业部总经理、兼小小地球5C能力研究院院长魏乾坤表示：孩子学英语，不仅仅只是在学英语，而是通过学习英语的过程，培养出更多综合能力和获得更多可能性。

魏乾坤透露：“小小地球目前虽然是以线下校区为主，但是我们也一直很关注科学技术给教育带来的其他可能性，一直在做线上课程的相关研发。2020升级的少儿MBA英语课程目前已经完成了线上线下教育场景的融合。我们希望从教育的本质出发去把握机遇，会持续聚焦升级产品、课程与服务，把重心投入在教学研发上，稳扎稳打做到教学内容、形式、资源多个方面的高端。”