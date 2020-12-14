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传媒届专家学者云端共话视觉传播未来趋势

2020-12-14 10:37 来源：南方网
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　　12月12日，“视觉技术研究：视觉传播与当代社会”暨2020年中国新闻史学会视听传播研究委员会学术年会线上开幕。会议由中国新闻史学会视听传播研究委员会主办，暨南大学新闻与传播学院承办。

　　本次会议设有四个分论坛，主题分别为“视觉叙事研究”“视觉技术研究”“视觉文化研究”“视觉艺术研究”。来自中国传媒大学、中国人民大学、清华大学、上海外国语大学、上海大学、北京师范大学、北京邮电大学、武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、南京大学、香港理工大学等高校学者参会，吸引五百余人旁听。

　　暨南大学党委书记林如鹏教授在致辞中指出，面对现代多元的视觉技术及实践形态，视觉文化领域的讨论亟待重视。他期望，此次会议积极回应视觉化时代的种种社会命题和学术问题，为与会者创造积极对话的学术平台。

　　暨南大学新闻与传播学院名誉院长范以锦教授认为，“全面发展视频”并不是“去图文化”，而是将视频发展放在重要地位。他认为媒体重视视频生产主要有三方面原因：首先是基于用户的需要，用户广泛的视频需求为媒体生产视频内容提出了要求；其次是媒体自身发展需要，在“新闻+政务+服务+商务”的运营模式得到强化的背景下，媒体运营必须线上线下同时进行；最后视频发展的核心地位由政府倡导，中央文件曾多次倡导视频转型。

　　暨南大学新闻与传播学院院长、中国新闻史学会视听传播研究委员会会长支庭荣教授提出，网络视听已经成为一种常态、一种认知和一种环境，改变了生活与人类的存在方式，改变了学术思考的环境，改变了学术思考的主体。

　　在主题演讲环节，来自中国传媒大学、中国人民大学、北京师范大学、南京大学、华中科技大学、武汉大学、暨南大学的八位学者相继进行分享。

　　“传媒时代实际上更多呈现为视听传播的时代，因为技术在其中发挥的作用不容小觑。视觉技术的发展为当地社会带来诸多挑战和问题，也为会议提供了丰富参考案例。”暨南大学出版社社长张晋升教授在会议闭幕式上建议，学者们今后可多关注新问题、新案例、新现象，在不断提升研究能力的同时，为视听传播研究开拓新视野、发现新领域、做出新贡献。

编辑： 罗予岐

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