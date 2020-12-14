首届广东民办教育博览会闭幕，科大讯飞智慧教育全产品吸睛

目前，讯飞的教育产品已经在全国31个省级行政单位38000多所学校中应用，服务超1亿师生，取得了看得见的丰硕成果。而在未来，科大讯飞将携手更多学校和教育同仁，共谱智慧教育新蓝图，为粤港澳大湾区的教育腾飞添砖加瓦。

“你好，我想问一下你们的智慧课堂是什么样的模式？”“能否在学校设立一个人工智能的实验室？”“讯飞智能学习机是通过什么方法提升孩子的学习效率？……12月13日，历时三天的首届广东民办教育博览会暨第十九届广东教育装备展览会在中国进出口交易会展馆闭幕，展会以“奋进新时代，携手创未来”为主题，由广东省民办教育协会和广东省教育装备行业协会联合举办，展现广东民办教育、广东教育装备两大领域的行业风采。科大讯飞携覆盖“教、学、考、评、管”的智慧教育全产品体系亮相吸引了无数的参展观众关注。

（首届广东民办教育博览会上科大讯飞展位人潮涌动）

从K12到高教，讯飞智慧教育产品总动员

在人工智能时代，千百年的因材施教梦想近在眼前。在本次展会中科大讯飞展示了人工智能技术赋能教育所带来的对学校、家庭、个人的巨大改变。

（讯飞智能学习机X2Pro构建知识图谱帮助学生精准找弱项）

在个性学习方面，讯飞智能学习机覆盖从小学到高中的K12学段凭借多年的实践与沉淀而打造智慧学习方法，构建基于大数据学科知识图谱核心技术，通过"找弱项+A.I.推荐+针对学"三步骤，能为学生"私人订制"学习计划。讯飞智能学习机的强大魅力吸引了众多远道而来的观众现场体验。

(观众对讯飞智能学习机X2 Pro如何精准帮助学生找到学习弱项充满兴趣)

在精准教学方面，智慧课堂和大数据精准教学系统帮助老师减负增效。智慧课堂围绕教学主场景，提供丰富的学科资源、易用的学科工具以及大数据统计分析，形成一个覆盖备课、授课、作业、自主学习及教学数据分析的教学闭环。大数据精准教学系统还能充分挖掘数据价值，帮助老师了解学情，预设教学重难点，还能为每个学生生成专属的个性化学习手册，进行精准练习。

（智慧课堂与大数据精准教学系统赋能学校教学）

智慧教育为学生在各个学段的学习提供了个性化精准化的学习方案，让老师们从繁重的作业批改中解放出来，帮助老师全面掌控学生的学习情况，为学生的每个薄弱项“对症下药”。

除了针对K12的精准教学，在高教领域，科大讯飞也推出了高教整体解决方案，科大讯飞面向高校和职业院校提供A.I教学、A.I.课堂、A.I.测评等软硬一体化的产品、服务和整体解决方案，汇聚教、学、考数据，进而打造面向高等教育多学科的智慧教学与大数据平台。

（科大讯飞为高校打造智慧高教整体解决方案）

从学校到区域，讯飞智慧教育全方位赋能

科大讯飞智慧教育目前在粤港澳大湾区已覆盖1500所学校，服务师生超过300万，包括华附、省实在内的多所广东名校都在使用讯飞智慧教育产品。但科大讯飞前进的脚步不止于此。科大讯飞正在探索区级大数据平台，打通整个区域学情数据，整体提升区域教育。

科大讯飞华南有限公司田郁平接受采访时表示：“南沙智慧教育大数据平台和金湾教育云平台，这两个平台是在广东首创，将引领全国关于区域内学生学习数据采集管理的实践，从而整体提升区域教育的成果，在全国形成广泛应用和良好的反响。”

（科大讯飞华南有限公司教育行业总监田郁平接受采访）

而因材施教综合解决方案同样也在探索由学校到区域的整体教育提升。通过信息技术与教育教学的深度融合，科大讯飞的因材施教综合解决方案以OMO线上线下混合教学为核心，实现资源生态化、教学互动化，突破时空限制，实现区域优质教育均衡和师生减负增效。

从现在到未来，共谱智慧教育美好蓝图

人工智能教育如何与传统教育相结合，助推教育教学在新技术浪潮下的飞速发展，是各大学校共同关注的课题。民办教育事业作为社会主义教育事业的组成部分，是民办学校同样在积极探索教育信息化建设。广东省民办教育开全国民办教育之先河，经过改革开放40年的发展，民办教育规模和在校生人数多年位居全国第一，办学类型完整，办学形式多样，在增加教育供给、优化资源配置、扩大教育选择等方面发挥了重要作用。

科大讯飞教育研究院副院长刘浩在参加“2020 年广东民办中小学校长高端论坛”时提及了黄冈中学广州学校在科大讯飞智慧教育产品助力下一本达线率从2016年的21%到2020年的82.6%实现连续攀升的案例。可见，经过持续不断的打磨，人工智能技术赋能民办教育的效果将越来越显著

（科大讯飞教育研究院副院长刘浩在首届广东民办教育博览会上发表演讲）

深耕教育领域十六年的科大讯飞一直在积极推动教育行业信息化的发展，除了民办教育的技术赋能外，科大讯飞华南有限公司还与华南师范大学附属中学在2019年12月倡议并联合多所中学共同发起成立“粤港澳大湾区智能教育实践共同体”，聚焦广东基础教育教学改革和粤港澳大湾区对人才培养的需求，将教育信息化作为教育系统性变革的内生变量，支撑助推教育现代化发展。

目前，讯飞的教育产品已经在全国31个省级行政单位38000多所学校中应用，服务超1亿师生，取得了看得见的丰硕成果。而在未来，科大讯飞将携手更多学校和教育同仁，共谱智慧教育新蓝图，为粤港澳大湾区的教育腾飞添砖加瓦。