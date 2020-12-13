21世纪海上丝绸之路国际智库论坛（2020）在广外举行

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南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/商杰强 林泽龙 杨欣）12月12日，正值广东外语外贸大学建校55周年之际，由“一带一路”智库合作联盟指导，中联部当代世界研究中心、广东国际战略研究院、21世纪海上丝绸之路协同创新中心联合主办的第五届21世纪海上丝绸之路国际智库论坛（2020）在广州开幕，线上线下同步举办。会上发布了《21世纪海上丝绸之路建设2020年度研究报告：“一带一路”数字经济合作》。

论坛现场

本届论坛以“人文交流沟通民心，互信包容共谋发展”为主题，设置了13个平行论坛，围绕“一带一路”倡议与全球经济治理、新冠疫情下太平洋岛国的社会经济与对外关系、国际移民治理与发展趋势、人文交流等议题展开。来自海丝沿线20余个国家和地区、100多个国内外大学与机构共计约300位政府官员、驻穗总领事、专家学者、中外智库代表、企业精英与友好国际组织代表出席论坛。

广东外语外贸大学党委书记、广东国际战略研究院常务副院长隋广军教授在致辞中谈到，广东外语外贸大学加强国际化高端新型智库建设，牵头创立的“21世纪海上丝绸之路协同创新中心”已被认定为省部共建国家级协同创新中心。未来，学校将继续发挥海丝国际智库论坛的桥梁与纽带作用。

中联部当代世界研究中心副主任、“一带一路”智库合作联盟副秘书长王立勇在致辞中表示，“一带一路”建设要突出“一带一路”包容性和灵活性，通过加强经贸领域合作促进各国均衡发展，以蓝色经济为牵引促进海上互联互通、建设海洋命运共同体，以实际需求为牵引打造全球经济数字化、智能化的“一带一路”新增长点，营造良好的建设氛围。

在论坛上开幕式上，联合国教科文组织、联合国移民署、亚洲合作对话（ACD）等国际组织代表，及来自清华大学、北京大学、中国社会科学院、全球化智库（CCG）、华坚国际股份有限公司等科研院所、智库、企业代表围绕会议主题深入探讨，为推动“一带一路”人文交流和共谋发展建言献策。广东国际战略研究院秘书长、广东外语外贸大学黄埔研究院执行院长李青教授发布了《21世纪海上丝绸之路建设2020年度研究报告：“一带一路”数字经济合作》，分析总结了沿线国家数字经济发展的现状以及近年来“一带一路”数字经济合作取得重要成就。