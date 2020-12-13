55年弦歌不辍，广外师生校友线上线下共贺校庆

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南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/周喆 杨欣）12月12日，广东外语外贸大学以“吾爱吾校，卓越远航”为主题，通过线上、线下相结合的形式举行建校55周年纪念会。全体校友理事会代表，各学院校友理事会代表，全体校领导，离退休教工代表，师生员工代表出席活动。

“云山之下是你我的最初，诗和远方有心跳的温度，在这为梦追逐，出发吧勇敢奔向欣征途……”大会以广外原创歌曲《会见晴空》和《追梦向未来》拉开序幕。

“55年来，广外在国际化人才培养中彰显“广外担当”，在教育改革创新中提供“广外经验”，在服务国家社会中贡献“广外智慧”，在开放合作交流中展现“广外特色”。55年来，广外人锐意改革创新、矢志追求卓越，交出了无愧于时代的满意答卷，谱写了卓越远航的壮丽华章。”广东外语外贸大学党委书记隋广军表示，未来，广外将矢志不渝推动学校各项事业不断向前发展。

广东外语外贸大学校长石佑启做了题为“砥砺奋进创辉煌，卓越远航谱华章”的致辞。石佑启强调，面对时代新方位时，学校要牢牢抓住重大战略机遇，主动回应党和国家在新时代对高等教育争创一流和提升人才培养质量的需要；面对发展新格局，学校要贡献出更多更有针对性、可行性、前瞻性的高水平科研成果；面对国际新局势，学校要在推进更高水平、更深层次教育对外开放进程中强化广外基因。

校庆当天，广外新第一教学楼正式“亮相”。据介绍，第一教学楼建筑面积从原来的9000平方米拓展到约30000平方米，建筑设计共五层，分为地上和地下两部分。地上有校史馆、世界文化长廊、教学区和办公区，地下为人防设施，同时作为停车场使用。