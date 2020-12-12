广东校外教师“华山论剑” 第三届“百花杯”风采大赛在佛山举行

12月10日，希沃“百花杯”第三届广东省青少年社会教育教师风采大赛决赛在佛山市青少年文化宫举行。

南方网讯 12月10日，希沃“百花杯”第三届广东省青少年社会教育教师风采大赛决赛在佛山市青少年文化宫举行。

活动由共青团广东省委员会指导，广东省青少年宫协会、广东省青少年社会教育协会主办，广州视睿电子科技有限公司、佛山市青少年文化宫协办，旨在促进行业整体规范发展，搭建社会教育教师风采展示、交流学习的平台，培养“四有”好教师。

本次赛事创新赛制，将初赛的舞台搬到线上。同时，大赛首次将文化课纳入其中，吸引数学、物理等科目的培训教师参与其中。参赛教师通过上传说课稿和说课视频，由协会组织专家评审组开展集中评审，最终从百余名教师中确定了入围决赛的33位优秀教师，分别来自语艺组、美术组、音乐组、文化组、舞蹈组、科体活动组。

总决赛亮点频频，33位优秀教师以10分钟至12分钟的说课形式呈现了丰富的教育成果。来自广东省智慧青少年宫的朱慧娴老师带来说课《海韵启童心•合唱疗愈课》；佛山市青少年文化宫培训中心美术部部长助理于蕊带来说课《创新“神”途——佛山非遗木版年画新课题》；广州市番禺区星海青少年宫舞蹈教师陈小红带来说课《夏夜的光点》；立尚教育初中物理教师翟海韬带来说课《欧姆定理计算》；学大教育骨干教师温小虎带来说课《二项式定理》。说课中，《木质少年宫建筑模型制作》《新疆维吾尔族舞蹈之移颈动作教学》《巴蜀文化——川剧变脸》等展示了南粤校外教育日益发展的显著成果。

决赛现场

立尚教育初中物理教师翟海韬表示，“说课重点在于介绍自己的教学设计”，他在参赛过程中通过观摩学习，在自己的教学方法上加入互动性和表演性的元素，希望传递自己的教育理念——尊重孩子的能力和兴趣，解决内驱的问题。学大教育骨干教师温小虎认为，大赛决赛搭建了教师交流的平台，可以学习到了很多教学方法，未来将学以致用。

广东第二师范学院教授侯立兵

全国教师教育课程资源专家委员会秘书长、视源股份未来教育集团（希沃）副总裁魏振水

大赛评委、全国教师教育课程资源专家委员会秘书长、视源股份未来教育集团（希沃）副总裁魏振水表示，本次大赛进行了高质量的说课展示，体现了教师们的专业性、创新性，让大众看到教师对职业、对学生的爱，看到青少年社会教育在德智体美劳这“五育”方面的作为。大赛还为落实课程思政提供经验，把国家先进的革命文化、优秀的传统文化等展示给学生，让学生在学习过程中得到潜移默化的熏陶。他认为，青少年社会教育加强信息化软硬件应用，打造互动式教学场景。大赛评委、广东第二师范学院教授侯立兵建议，大赛还需要处理好“干货”和“秀”的关系，增加课题的凝练性，关注学生的获得感。