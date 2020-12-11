《我的体育老师》广州天河试映反响热烈 聚焦高中体育课

《我的体育老师》取材于真实故事，真实接地气。

.

南方网讯 （记者/杨智明）12月10日下午，由广东省影视行业协会主导，中共广州市委宣传部、天河区委宣传部、广东群星影业传媒集团、广东喜马拉雅影业有限公司等单位联合摄制、广东本土导演周勇执导的院线电影《我的体育老师》在中影南方IMAX影城科韵路店举行试映会。该片以青少年体育题材、聚焦高中体育课为主题。天河区机关单位、区教育系统及媒体记者参加本次观影活动。

《我的体育老师》剧照（片方供图）

《我的体育老师》剧照（片方供图）

周勇导演表示，希望通过这部电影，一方面助力全面推动学校开展阳光体育运动，助力学校开足体育课，让那些不重视体育的家长改变观念；另一方面，通过观看影片激发全民热爱体育，推崇热爱运动理念。

影片直击当下忽视体育锻炼现象

这部“青春热血+体育教育”的重磅力作《我的体育老师》由知名导演周勇执导。周勇导演以擅长拍摄关注现实题材影片而著称，策划、监制、导演过《荔枝红了》《网络妈妈》等20多部影视作品，获得过华表奖和金鸡奖等奖项。他因执导过崇尚科学、具有童趣的电影《会说话的风筝》，拯救网瘾学生的儿童故事片《网络妈妈》，以及孝道励志儿童电影《孝女彩金》等，而被业内誉为“儿童片专业户”。最近由他执导的温情喜剧儿童电影《闪光少年》，也将于2021年夏季在全国上映。

《我的体育老师》剧照（片方供图）

《我的体育老师》剧照（片方供图）

关于这部写实电影，周勇导演表示：《我的体育老师》取材于真实故事，直击了当下忽视体育锻炼现象。影片讲述的是广州市南武中学新来的体育老师刘昊辰，拒绝语数英老师“霸课”，坚持捍卫高三学生们上体育课的权利的热血故事。影片精心打磨剧本16稿，于去年8月在广州开拍，至去年9月16日杀青，历时32天。影片由青年演员孙嘉麟、魏璐领衔主演，孙嘉麟在片中饰演体育老师刘昊辰，魏璐则在片中出演语文老师吴美丽，周勇导演还力邀了侯天来、王奕盛、郭丰周、郭晓晓、沈丹萍、孙洪涛、龙馨悦等20余位知名老戏骨参与了特别出演，高三(2)班学生则全部来自“素人”。广州市南武中学是影片拍摄主场景，外景取自天河区、海珠区。广州市天河区猎德大桥、花城广场、珠江新城、黄埔大道等景象多次出现在大银幕上。

电影片中有许多心灵鸡汤令人振奋

据介绍，片方先后在北京、广州多次组织试映活动，邀请了业内人士、教育系统、师生们观看，累计观看人数超6000人次。观影者普遍予以肯定，影片故事流畅，情节热血沸腾，令人喜泪交加，片中有许多心灵鸡汤，给人以鼓舞和力量。上月海珠试映会，开启了该影片的第一次路演，媒体竞相报道，电影获得了良好的社会口碑。更有专家指出：“希望学校领导、教师和家长都能抽点时间观看这部电影，从中获得启迪和汲取营养”。

《我的体育老师》剧照（片方供图）

《我的体育老师》剧照（片方供图）

除了情节感人、热血沸腾外，许多观众还记住了片中的台词金句。“体育课不仅可以锻炼一下身体，还能够调节一下大脑和身心，从而更好地促进学习，这就叫一张一弛，文武有道”，“你们知道世界长跑名将海勒·格布·雷塞拉西吗?从童年时代每天跑10公里去上学，以致于长大后打破了25次世界纪录”，“登上领奖台不是体育的全部……拼搏、坚持、永不放弃，这才是体育的精神”，“希望你们把体育课上学到的体育精神带到高考这个赛场上去，把体育精神这种生生不息、拼搏进取的精神带到你们的人生道路上去”……真实接地气的台词引人共鸣、惹人掉泪、令人振奋。

试映反响热烈 观众看了直掉泪

观众谈观影感受

不少观影者在观影过程中流下热泪，并认为，这部电影非常有现实教育意义。有教师观众表示，边看电影边掉泪，一包纸巾都不够。“看完影片热血沸腾，感觉这部电影非常接地气，电影情节很真实”；还有老师表示，“教育部要求学校每天要增加一节体育课，将需要很多的体育老师。这部电影拍得非常及时，影片上映后对提振体育老师的信心很有帮助”，“这部电影应该给家长们看，让家长们明白，学习重要身体更重要”；也有的观众表示，“电影中马上要高考那段紧张学习情节，同学们那个奋斗劲，令我发笑又令我感动，直至想哭”，“同学们给语文老师过生日那段戏，让我鼻子酸酸的，充满了幸福感”，“片中的‘奋斗’宣誓，和片中结尾1500米集体跑步，这两段情节十分感人，让我直掉眼泪，激发我感恩老师”。

视频、剪辑：武成轩(片方素材除外)