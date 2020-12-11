尘封400多年 《湛若水全集》编校出版

《湛若水全集》的校勘、编辑、出版，使被尘封了400多年的著作得以同读者见面。

《湛若水全集》首发式暨学术研讨会现场

南方网讯 （记者/杨智明 通讯员/戢斗勇）12月11日上午，《湛若水全集》首发式暨学术研讨会在广州图书馆举办。会议由广东省岭南心学研究会主办，原广州市市长陈建华、增城区委常委宣传部长广新力、浙江社会科学院原哲学所长吴光研究员、上海古籍出版社编辑黎大伟以及担任《湛若水全集》编委的全体点校专家等出席了会议。《湛若水全集》2020年9月由上海古籍出版社出版；会上，编委会向广州图书馆、增城图书馆等赠送了《湛若水全集》。

近年，在民族振兴的历史大背景下，传统优秀文化的恢复与弘扬的工作越来越受到关注。明代心学，是中华文化的优秀部分，尤其受到重视。鉴于阳明心学曾影响日本的明治维新，近年又风靡海内外，浙江首先校勘、出版了《王阳明全集》，继而整理出版阳明后学的著作。广东学界在外地学者的关心与敦促下，开始策划校勘与编辑湛若水文集。

2012年初，广东省社科院原哲学所所长黄明同研究员向时任广州市长陈建华呈交了整理湛若水著作的报告与课题方案。2012年5月，广州市委宣传部把整理湛若水的传世文献列为市社科研究重点委托课题，给予经费支持。广东省社会科学院、中山大学、华南师范大学、广州大学、五邑大学、佛山科技学院等单位的专家，组成课题组。点校队伍精干得力，参与点校与编辑工作的专家，大多是中国哲学、历史、古籍研究与整理等专业的资深教授和学术中坚，如陈永正、汪廷奎、黄国声等教授。

《湛若水全集》（活动方供图）

据悉，《湛若水全集》由黄明同任主编，陈永正、黄国声、程潮、刘兴邦、戢斗勇任副主编，参与点校的还有邢益海、刘路生、汪廷奎、张永义、宁新昌、郭海鹰等。经过三年多的艰苦努力，于2015年10月完成整理点校工作。

湛若水(1466-1560)，初名露，字民泽，因避祖讳改名雨，后定名若水，字元明。因居于广东增城县甘泉都，学者称为甘泉先生。他是大儒陈献章之弟子，明代著名政治家、思想家、教育家。他一生仕学两优，官历南京礼吏兵三部尚书，且寿长九十有五，构建了富于岭南特色的、博大精深的心学体系，与王阳明心学比肩而立，而著述尤为丰富，对明代儒学的发展做出了卓越的贡献。

但是，古代及当代虽出版过一些湛若水的文集，却从来没有出过全集。《湛若水全集》点校，则是力图从全集出发，极力搜集湛甘泉的所有资料，以求达到“全”的目的，以见湛若水著作的全貌。这次是历史上第一次编校出版《湛若水全集》，不仅版本较齐，且份量也大。

《湛若水全集》分论著、文集与诗集三大部分共22册，达550万字。《湛若水全集》将湛若水一生的专著、文章、讲稿、奏折、诗词、书信等，按“四部”分类法，以经、史、子、集排序。收集的版本比较齐全，并征得佚文数十篇，增补了数量可观的诗词曲赋。点校选用了较为适宜的版本作为底本和校本，对异、讹、脫、衍、倒之处皆改正并出校，异体和俗体字皆改为正体字，以便读者阅读和辨用。

《湛若水全集》的校勘、编辑、出版，使被尘封了400多年的著作得以同读者见面，实是填补明代思想史资料的一个空白，为湛若水的研究与评价，以及明史研究提供了扎实的文献基础，其出版价值已受到社会各方的关注。上海古籍出版社为《湛若水全集》申报了“‘十二五’国家重点图书出版规划”项目，以及国家古籍整理委员会的立项资助。《湛若水全集》的出版也得到湛氏宗亲的支持。