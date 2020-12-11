吉林特岗老师拍抖音走红，助42名困难学生获得帮扶

12月1日，一则“三名小学生躲厕所吃方便面“的视频走红抖音，孩子们在1分钟视频里流露出的丰沛情感让人忍俊不禁，获赞128万。

12月1日，一则“三名小学生躲厕所吃方便面“的视频走红抖音，孩子们在1分钟视频里流露出的丰沛情感让人忍俊不禁，获赞128万。

这三名学生来自吉林省洮南市福顺镇榆树小学，拍摄这则视频的是体育老师张涛。

2016年，张涛以第一名的成绩考上了吉林省洮南市的特岗教师，被分配到洮南福顺镇草房小学当体育老师。“特岗教师”是国家为鼓励大学生支持农村义务教育特设的教师岗位，一般都在环境较为艰苦的西部和贫困地区。

从2018年至今，张涛一共发了149条抖音视频，记录了与孩子相处的点点滴滴。张涛说，他和孩子们已经超越了师生之间的情谊，更像朋友和家人。孩子们每次见到张涛，总爱追着他问，到底什么时候才能上体育课。张涛也乐于加入孩子们的游戏，和他们一起玩摔卡。孩子们犯错了，他还会帮孩子们跟班主任求情。

2018年11月28日，因为和孩子们的感情日益深厚，原本打算考公务员的张涛放弃了面试。

2019年5月，张涛记录的日常生活里，经常出现一位国旗下讲话的小姑娘。一位抖音粉丝看到后，主动联系张涛给孩子寄了文具和零食，这是张涛在抖音遇到的第一位好心人。此后，越来越多的人通过抖音账号“小张老师”关注到这个边远村镇小学里的孩子们。

张涛把收到的捐款和物资全都上交给学校。2019年9月份，张涛收到一笔1000元的现金捐款，最后校长决定把钱捐给了10位贫困小孩。

目前，通过抖音联系到张涛的好心人总捐助额超过4万2千元，为学校42个家庭困难的学生解决了下学期的生活费。

如今，张涛的抖音账号已经有43万粉丝，获得370多万赞。张涛说，他在抖音记录孩子们的日常并不想火，只希望整个洮南市需要资助的孩子们，都能通过抖音找到一对一帮扶的好心人。